【BNO 移民・搵工實錄五】求職成功港人話你知 英國老闆最看重什麼？

90後、曾任旅遊記者的Sonia，去年11月以工作假期簽證往英國，現為倫敦一間網上教材公司的影片編輯，這份全職工作她找了7個月才找到，期間做過兩份Hostel的酒保工作，她指酒保工作要面試及試工。後來她找到另一份工作，在一間初創教材公司任影片編輯。

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這份工作經過三輪面試，第一輪和第二輪面試都是文件確認，第一輪面試後，被求回家交一段剪片。到第三輪面試，第三輪叫Final Interview，跟公司CEO見面，這間初創公司的CEO年紀跟Sonia一樣，他跟CEO傾了一小時，由CEO口頭承諾請她到公司正式出合約，前後等了兩周。

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歸納多次面試經驗，她感覺外國老闆重視員工的性格是否適合，多於能力考慮，「他會看你夠不夠passion(熱情)？會不會欣賞公司文化？這個人對公司有多了解？會不會跟團隊合得來？」即使如旅舍小酒吧，他們也要求員工性格健談懂交際，即使不懂調酒，也會給她機會一試。

節錄自第685期《iMoney》Focus封面故事

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撰文：鄭靜珊