【網店物流小幫手】網店備有存貨的4大好處

開網店需要有存貨嗎？長遠而言，存貨能為網店建立競爭優勢和品牌形象。不少剛開展網上零售的店主或企業，會先存一定的貨量，再利用存貨去配合的營運和銷售策略。而存貨管理亦是營運網店時重要的一環，想避免缺貨或滯貨危機，可參考不同的庫存管理技巧：https://bit.ly/2KNaK5W。

網店存貨雖涉及成本，但可能為你帶來更大的效益，以下是網店備有存貨的4大好處。

好處1：第一時間滿足客戶

大部分客戶都希望下單後能很快收到貨品。若網店有存貨，即可短時間內把貨品從倉庫送到客戶手上。出貨速度愈快，客戶愈感滿意，再購買的機會亦愈高。試想若其他網店亦有售賣同樣商品，你有現貨但對方沒有，客人便傾向光顧你的網店，並留下好印象，長遠為你建立競爭優勢。

好處2：延誤風險大大減低

若網店在收到訂單後才向生產商或供應商取貨，雖然能省卻存貨成本，但需承受寄失、延遲發貨等風險，而且難以控制。客戶若久未收貨亦可能改變心意、要求退款，令網店蒙受償失。當網店備有存貨，才能掌握發貨的主導權，避免延誤風險。

好處3：靈活配合銷售策略

網店備有存貨，便可適時制定各種的促銷策略，以提高銷售額。例如在消費旺季，有足夠存貨除了可以應付大量訂單需求，把握生意增長的機會，同時亦可作促銷和套餐式銷售，提高產品曝光度，吸引潛在顧客。再者，備有存貨的網店更可隨時參與各類線下銷售活動，如商場的展銷攤位，讓更多顧客接觸到產品實物並即場購買，有助網店品牌的推廣。

好處4：及時處理退貨

如果商品在運送給顧客的過程不幸有破損，備有存貨的網店能於短時間內快速為客人換貨，滿足他們想盡快得到的需求，從而提高客戶滿意度。

總括而言，存貨對網店的長遠發展十分重要，有助於建立品牌形象。而有效的貨存管理，更可以把存貨成本轉化成更大的生意效益。而存貨不等於網店需要自行租用倉庫，店主可以借助坊間的網店物流小幫手，利用其完善的倉存配套擺放存貨，安全可靠之餘，更可提供接收貨物、執貨包裝及安排快遞服務，一站式為網店店主解決所有物流上的問題。

e+Solutions 項目經理－葉翠玲（Sandra） e+Solutions 網店物流小幫手 - 自置20000呎倉庫，貼心為網店店主、中小企制定最省時、省力、省成本的一站式網店物流方案（包括產品存倉、管理存貨、執貨包裝，以及安排快遞），希望利用自身物流網絡優勢和線上庫存管理系統，協助網店快速成長，成為客戶創業路上的最強支援。 更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。

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