Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統

▲ 海外知名軟件開發人員 Loren Brichter最近指出，Mac 版 Chrome瀏覽器更有一個負責更新軟件的後門程式「Keystone」，不論用家有沒有開啟瀏覽器，都會持續運行並拖慢Mac系統速度，須要徹底移除才能解決問題。

雖然Google Chrome為目前較廣泛使用的瀏覽器，惟伴隨而來過度耗用CPU與記憶體的問題一直為人詬病。據海外知名軟件開發人員 Loren Brichter最近指出，Mac 版 Chrome瀏覽器更有一個負責更新軟件的後門程式「Keystone」，不論用家有沒有開啟瀏覽器，都會持續運行並拖慢Mac系統速度，須要徹底移除才能解決問題。

Loren Brichter近日撰寫一篇有關「Chrome is Bad」的文章並架設網站，當中提到Keystone這程式可能因各項問題導致 Mac 的WindowServer佔用過多的 CPU 資源並拖累 Mac 的速率。而WindowServer主要負責處理所有的視覺內容如：桌面滑動操作、Dock等。

他在刪除 Chrome 以及Keystone後，WindowServer的CPU 佔用率便明顯降低到10% 以下，差別非常明顯。他又提到，儘管無法指出 Google 有惡意，但因為Keystone的活動不會在 Mac 的活動監視器（Activity Monitor）中出現，並藏身在WindowServer中，運作細節也不完全清楚；另加上所以無法透過一般的程序移除，令他仍然質疑Keystone有誠信與隱私問題。

Windows 10 有望支援 Android App？傳微軟推新計劃與ChromeOS、macOS競爭

Google TV將引入Apple TV應用程式 明年年初開始支援

為了解決持續拖慢系統速度的問題，他亦推薦 Mac 用家改用內建的 Safari，而如果有 Chromium 的需求，也可以使用 Brave、Opera 或 Vivaldi。

而刪除Keystone的方法則是先打開 Finder，並找到應用程式頁面並刪除 Chrome＞於資料夾「/Library」，檢查LaunchAgents、LaunchDaemons、Application Support、Caches、Preferences等資料夾，並刪除所有與Google Chrome及Keystone有關的內容。然後再到資料夾「~/Library」，重新在上述的資料夾中刪除相關內容，最後再重開機即可。

【科企聯手】WhatsApp控告黑客公司藉漏洞打造間諜程式 Google、微軟等科企聲援

責任編輯：張寶燕