內地老師砸學生手機被網民聲討 ：「只是我的舊手機」

面對頑劣的學生，無論家長還是老師，有時都相當「頭痛」。不過無論如何，使用武力就一定萬萬不可。內地網絡傳出湖南邵陽武岡市田家渡中學一名老師用錘子砸學生手機。後來，教育局回應事件指該老師砸的是自己的舊手機，目的是要警示學生。

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在影片中可見，有一部手機被砸至屏幕碎裂，而影片還配上文字「堅決打擊！絕不手軟！」內地有網民指老師不學生的個人財產。武岡市教育局工作人員周三（23日）回應稱，老師砸的是自己不用的舊手機，此舉是為了警示學生。

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網民紛紛大量留言：有人指出，「教育意義深刻啊」、「自己的舊手機「啪啪打臉造謠的網友」、「手機毀了多少孩子的前程，該砸」、「現在開始怪手機了是吧，從武俠小說-言情小說-電視-電腦-手機-？」、「支持老師！」、「別著火了」、「你這是嚇唬學生吧，這樣子會令學生有很大的陰影。」

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責任編輯：翁嘉陽