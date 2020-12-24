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【聖誕禮物】寵物藥妝推寵營樂寵物禮盒　寵物保健品玩具售788元

商業 08:30 2020/12/24

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寵物藥妝推出寵營樂寵愛禮盒，分為犬用及貓用，內含多種寵物保健品，即日起到2021年1月31日，以優惠價788元限量發售。（寵物藥妝提供圖片）

聖誕佳節將臨，寵物都要有禮物收。為滿足一眾寵主需要，寵物藥妝推出寵營樂寵愛禮盒，分為犬用及貓用，內含多種寵物保健品，即日起到2021年1月31日，以優惠價788元限量發售，全線Watson 電子商店、將軍澳廣場「Wats Petmacy」寵物藥妝旗店、香港仔中心「Wats Petmacy」寵物藥妝旗店 及「寵物藥妝」線上商店有售。

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犬用寵營樂寵愛禮盒包括蟲草Cs-4的寵營樂Pet Nutriland澳洲寵營樂拌食營養粉、PAg+ 寵物皮膚護理180ML、Natural Pro 寵物鮮食包、PeppaPet玩具等。而貓用寵愛禮盒包括寵物專用複方滴雞精、Natural Pro寵物鮮食包、寵營樂拌食營養粉 - Synbiotics Pro腸道及免疫力配方、PAg+ 寵物家居用等。

寵物藥妝將推會員註冊計劃　享網購折扣、生日禮遇

因應今屆實體工展會取消，寵物藥妝將會安排流動宣傳車巡迴各區，為寵主提供多元化寵物健康及護理資訊以及不同預約。

另外，寵物藥妝將推出會員註冊計劃，只需提交會員申請和簡單問卷，即可於不同時段流動宣傳車巡迴各區時，獲贈總值300元的迎新禮品包和網購折扣，平時更能專享生日月份禮物、優先試用新產品等；如客戶即日登記或領取迎新禮品包和網購折扣時，並即時於網站買滿388元寵物用品，即時送價值149元的貓糧或狗糧。

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責任編輯：朱悅瀅

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屈臣氏 香港仔中心 將軍澳廣場

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