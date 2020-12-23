【星級理財】周柏豪專訪重溫：18歲做業主　周柏豪投資看長綫

20至30歲是年輕人的「博殺期」，初踏職場，事業和投資都在起步階段，漫漫投資理財路如何踏出第一步？歌手周柏豪事業得意，原來其理財成績表也不失禮。2015年周柏豪曾接受《iMoney》專訪，暢談初出社會時如何起步投資。

原來周柏豪18歲時聽父親提議，將手頭幾萬元的全數積蓄，支付首期買樓自住，年紀輕輕便榮升業主。當時正值2003年沙士，樓價非常低，他購入的單位60多萬元，首期只需數萬元，但那時他月入只有4位數，需咬緊牙關供樓。兩年後樓價開始回升，他將單位賣出，換一間較大面積的居屋，一直用作放租。

周柏豪投資心法（請點按圖片放大觀看）

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投資看長綫 限本金止蝕

雖然周柏豪讀書時曾在網上玩股票模擬遊戲，但真正對投資感興趣，還是在入行後。周父常跟他分享投資經驗，令他認識「投資應是人生的一部分」，在23、24歲開始認真投資，投資組合主要為股票、外幣、黃金等。他強調不會「瞓身」將全副身家用作投資，「我是一個好穩陣的人，現放7位數字落去，蝕咗都係（蝕）咁多啦。」

他以幕前工作為比喻，認為投資最重要是看長綫，剛起步的數年未必有回報，需用時間經營和等待。

投資是一世的，要長遠去拉平均數，不可以今日買，明天輸了便喊；或買一隻股票，賺數千元就放，但可能幾十年後它變了幾百萬都不出奇。

藍籌股收息 穩陣當儲錢

在股票方面，他笑言自己像老人家，喜歡買藍籌股收息，穩陣之餘又可當作儲錢。近期股市波動，他手持的股票都下跌，故亦有輕微調整股票組合。

有危才有機，機會是在危機中出現，我在等這個機會出現。

星途與投資一樣，難以預計前景，作為當紅歌手的他，覺得自己在投資上仍是初哥，在學習階段，故平日不時做功課，希望做個實力派投資者，他認為最重要是熟讀市場資訊和學會止蝕。如有回報，便先孝敬父母，因為他們也投資了很多時間、心血和金錢在子女身上。

▲ 周柏豪父親常常分享投資經驗，令他認識「投資應是人生的一部分」。（攝影：周穎瑤）

▲ 周柏豪在2003年沙士時，首期數萬元便做了業主，但當時收入低微，需咬緊牙關供樓。（攝影：周穎瑤）

節錄自第413期《iMoney Focus》。

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撰文：伍家雯