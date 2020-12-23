【人民幣】人行央票中標息率2.7厘勝預期 專家拆解人債遭搶購2大主因

▲ 人民銀行透過金管局向大戶標售6個月央票熱賣，中標息率較預期高。

人民幣產品受追捧再有明證，皆因人民銀行今天（12月23日）透過金管局，在港向機構大戶標售6個月期央行票據，中標息率遠較市場預期為好，達2.7厘，且高於今年9月時同期票據的2.68厘。而發行總額100億元（人民幣，下同）的央票，接獲296.4億元的申請，超額認購約1.96倍。專家拆解人債熱賣的兩大主因，包括︰

（1）人債有升有息︰星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，參考央票的二手市場票息，約有2.5厘，但今天同期票據的最高接納息率更達2.7厘，創今年同期的新高。再者，相比美債乍現約0.1厘低位，中美債的息差竟高達2.6厘。

外資行花旗 料人幣明年最牛可見6算

與此同時，外資大行續鬥牛，爭相上調人民幣兌美元預測，最新加入唱好行列是高盛，剛把人幣明年底的預測，由6.3再調升至6.2。而最牛是花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧的六算預估 。

黃栢寧今晚（12月23日）回應查詢時重申，內地經濟復甦維持強勁，息差優勢或在明年擴大；遂維持人民幣明年會維持向上，預期明年中或升值至6.3，至明年底可能高見6.0。

再按在岸價今午在亞洲收盤報6.5378計，對比大好友花旗的六算目標，即較現滙約有8.2%的潛在漲幅；要是把上述人債的中標息率逾2.7厘計在內，滙息總回報罕現逾10厘，在滙息雙贏下，凸顯人幣資產甚吸引。

（2）內地經濟能見度較高︰美元轉弱，上周更一度跌穿90心理大關，現於此關口爭持；可是，中外資行皆料美國加碼放水（QE）下，美元欲升乏力，亦變相令人民幣被動升值。而新近英國驚現疫變，加深市場對全球突爆新冠疫情的憂慮，唯恐重創歐美經濟的復甦步伐。相反，內地相對免疫，疫後經濟漸穩步緩升。

誠如施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade發表的最新專訊所言，題為疫後經濟等待「救兵」降臨，他料美國於明年首季度達成實施1萬億美元的財政刺激方案。此外，估計聯儲局、歐洲、日本央行及英倫銀行將維持利率不變。而聯儲局新政策框架，意味通脹需在較長時間內維持在2%以上，方可實現平均通脹目標，亦即代表零息政策及量寬將持續。

美元弱勢難止 變相推高人民幣滙價

況且，聯儲局的資產負債表將擴大至約9萬億美元；且料有兩大因素將令美元進一步疲弱。首先，拜登當選總統，以及中美關係緩和，美元作為避險資產的吸引力將會下降。 其次，是雙赤字有機會捲土重來。美國今年預算赤字將達到3.5萬美元，相當於國內生產總值17%。雖然赤字應會在2021年經濟活動復甦後收窄，但整體經常賬戶赤字將會增加。由於大部份預算赤字為結構性赤字（約佔國內生產總值5.5%），美國似乎將面臨雙赤字的問題。隨着美國經濟變得越來越依賴外來融資，美元將於一段時間內維持疲弱。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

相關文章：【人民幣】明年人民幣滙價外資行最牛看6算 中資行唱反調罕有睇7算

【人民幣】明年人民幣會否先高後低 市場看法分歧大（附每季目標價）

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪