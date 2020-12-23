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由滿身卡數到成為百億富翁 YouTube 創辦人陳士駿：「不要違背初衷！」

環球政經 18:31 2020/12/23

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成功需苦幹，也有人說成功靠「父幹」。如果沒有「父幹」，卻想要出人頭地，努力、膽識、遠見缺一不可。現年41歲的YouTube共同創辦人陳士駿，在2005年初剛離開待了6年的網絡公司PayPal.另一份穩定工作正等着他，但陳士駿卻打算創業。
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當時連同陳士駿在內，一共有3名創辦人，其餘兩人均為他的同事。他們的創業靈感來自3人與朋友的一次聚會，當他們的朋友在聚會中拍了一些錄像帶與照片，並希望事後分享，卻發現網絡上沒有什麼影片分享平台。及後3人討論認為只要能幫消費者解決難題，建構便利的影音分享平台，就有創業成功的機會。此外南亞海嘯也是陳士駿決定創立YouTube 的一大原因，當時有民眾拍下海嘯發生過程，短片剛播放，就有12個博客轉載，其中一個原本無名的博客，人氣從零5天內吸引了68萬人次上線觀看。

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因為種種強烈的原因，陳士駿就下定決心要創立YouTube。當時他與3名夥伴拿著一台電腦和一張信用卡，就走向了成立YouTube的旅途。YouTube成立後，為了支付每個月1.8萬美元的頻寬費用，他被迫向銀行協商要求提高3倍信用額度。陳士駿背了一身債。
 

最初陳士駿打算將YouTube打造成以影片介紹產品的平台，但結果卻令人失望。陳士駿認為最初的失敗是源於太想要賺錢，卻沒把全部心力放在怎樣讓消費者輕鬆分享影片這件事上，違背了初衷。在意識到問題後，他們宣佈，消費者上傳影片到YouTube網站後，其他喜歡影片或是想要觀賞影片的人，可以直接設立連結，貼到自己的網頁上。也就是說，所有人不須要進入YouTube的網站，在自己的網頁上就能看到那些影片。
 

不兩的時間，陳士駿讓全世界瘋狂。一年過後，擁有一萬名員工的Google，所能創造的收視人口，卻是只有60人團隊的YouTube的五分之一。Google決定購併YouTube。簽下合約的那一刻，陳士駿從一個負債的小子，變成了百億富翁。

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責任編輯：翁嘉陽

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