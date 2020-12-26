【靈感特薄時@iM網欄】 創作要做最好準備 同樣需要好運氣

隨著網上媒體興起，廣告的泛濫程度一如末日洪水，即使你坐著的是諾亞方舟，只要一上網，方舟不但隨即滲水，更隨時淹沒！放心，即使你會被廣告浸死，不代表會死得不明不白，廣告公司大多會十分負責任地，各出奇謀務求讓你的死，來得更具意義更有價值，甚至死不瞑目，想一睇再睇！

瘋狂惹笑又或灑狗血的廣告，經已是毫無懸念的吸睛法門，但這網絡世代中，觀眾審美角度所追求的，是鏡頭以外老作以外的真實性，所以製作更傾向以behind the scene、making of 又或《全民造星》般的真人Show出現，而廣告最佳的呈現方式，就是不要似廣告，讓故事純而不屬虛構，將真人經歷化為萬有引力，擄獲人心。



▲ 越真實的故事，越能說服人、打動人。非收錢分享，傳送門：https://www.youtube.com/watch?v=rVfVzW8gSfE&t=7s

用上真實人物故事當廣告素材，比無中生有的創作更具難度。

首先為了讓觀眾有興趣去看，少不免用上具知名度的人士，即名人藝人明星歌手或KOLs，亦即牽涉比廣告演員更大的預算！然後，創作團隊便需發掘搜索張羅他們有關的故事，鮮為人知的秘密當然最好，不然已公開過的故事，亦可嘗試稍微改編又或換個角度，並加強與廣告品牌或產品的連繫，同時加強影片效果及觀賞吸引度，畢竟故事再真再好再感人，一旦悶到抽筋，一樣逃不過Skip Ad的厄運！

當萬事俱備，最後要過的一關，便是他們及經理人，創作團隊以為自己發掘到新鮮事，但溝通過後原來是一枚地雷，為免一觸即發，通常都改道而行重新出發，如是者來來回回反覆試驗，會發現創作最需要的，是努力是時間，更是運氣。

▲ 4分半鐘，沒有驚天動地的創意，卻帶來一個老火湯般，看得舒適的晴天陰天雨天。

你沒看錯，即使有了最好預備，亦十分需要運氣，少一分天時地利人和都不行。尤其在疫情期間，預算減少、拍攝難度提升、觀眾沒心情欣賞廣告等等…種種原因可以令一個廣告，於淹浸你FacebookYouTubeIG前，已先行陣亡下架，出街未捷身先死！但有幸最近推出的一條短片，借「每道餸菜，都有回憶承載」為引子，分享主角回憶中的時間人物地點，以及那種再忙都忘不了的味道。運氣，是得到客戶、公司團隊上下的支持、導演的默契相助及再度攜我手合作的Ronald傾力加持，令廣告於此刻看起來，更像一段看的舒適舒服的回憶故事。

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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