【涼風有信Vincent@iM網欄】過了冬至，疫情持續向好 大地回春在2022壬寅年！

各位讀者好！上一集提醒了大家「冬至」之後可能會發生重大事故，甚至進入所謂「黑暗時期」。點知不到幾天，「冬至」當日(21號) 即傳來「英國出現變種病毒亅震驚全球的消息！

病毒出現變種真的不能說笑。除了聽聞殺傷力比原先的病毒更厲害，患者的年齡亦趨年輕化，年齡層拉闊，病癒的患者亦有機會重新感染。而先前花了很多時間及資源研發的疫苗成果亦有可能要推倒重來，當中牽涉長時間的科研、搜集樣本、分析數據，以及臨床測試，至少要另花多九個月時間。

九個月，已足夠毀滅一切。

如果變種病毒大蔓延，那麼全球經濟市場便一定應聲崩塌。因為以現在近癱瘓的市場狀況來看，假若世界再停擺九個月，全球根本無一個經濟體可以承受得到。

所以希望世界各地的政府都可以當機立斷，絕對不能夠讓變種病毒蔓延，一定要手起刀落，做必須做的事。

好了，看來這次我和印度神童，都算是英雄所見略同。言中了12月的疫情惡化。

術數師和預言家，在預測時往往會出現一個有趣的情況，就是我們可以在某個特定時間看出有重大事件發生，但實質是什麼事，便不是想像中那麼容易看到。如利用星相引力，或紫微斗數、八字神數，看出年份與月份之間的衝突，有時可能只能定性是人命傷亡、天災橫禍，定是市場波動有關的事。

當然你問我，變種病毒會否肆虐全球，世界會否再停擺九個月？依我看，機會是不高。原因後續有說。

現在距離下個節氣「小寒亅還有十多天左右。希望這段「黑暗時期亅全世界都可以平安渡過，到了「小寒」節氣相信情況就會慢慢變好。

好了，回到最多人想問的問題，究竟疫情幾時好轉？

這個問題，可以從三個角度去看。

第一，按月看。

下月踏入「小寒亅節氣， 無論如何，都比今月「大雪」要好。因為「大雪亅屬雙子夾擊(子年子月)令疫情擴散，而下月是丑月，「子丑亅相合有情，所以情況一定沒那麼糟。

第二，按年看。

下年是「辛丑」年，屬於大金年。今年「庚子亅年缺金，下年「辛丑亅則令很多缺金的人得以補金，肺病自然痊癒，情況亦一定比今年好。

至於經濟幾時復甦，則要從第三角度去看。

按季節年看。

下年「辛丑」雖然比「庚子」好，但「亥子丑亅三個年份皆屬水地，即冬季之年。踏入辛丑，雖寒氣已到尾聲，春意漸發，但要真正回復生機，始終要等到2022年壬寅年，即春季之年的第一年。

所以大家努力防疫之餘，都可以抱有樂觀態度。疫情一定會持續向好的。

臨近年尾，希望各位堅守 stay home safe lives，謝絕派對。祝大家身體健康，大地回春！

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