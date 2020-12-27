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【有盈退休】曾智華：我是Seenager！

名人薈萃 14:17 2020/12/27

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昨日食食吓早餐，手機彈出兩隻剝光豬，睇背後已知是長者。兩人非常興奮地手拖手飛身跳落河。沒有突兀或色情感覺，只遙遠見到一對快樂的身影。

傳此帖來的，是老友「肥G」。大家一同讀男校，一同長大，如今一同變成長者，知己，最清楚對方心態：「阿碌，你我乃百份百Seenager呀！」

Seenager乃Senior Teenager的縮寫。這個社群，在歐美越來越人多勢眾。因幾乎所有大城市都人口老化。如今六十歲以上的，基於醫療科技進步，大部份行得走得之外，最重要，係——玩得、癲得。

華人比較保守、含蓄、低調、內斂。但洋人社會，人人崇尚自由奔放，六十歲以上又如何？總之，快樂時，要快樂！對一齊東方人的禁忌，毫不忌諱。

點解「肥G」話我是Seenager？因為，我根本從來冇「成熟」過。若非受困於角色、職位、責任……及社會期望，小弟根本一直活在「年青人」的狀態。

Seenager們因為已退休，大可返老還童。最開心是，六十幾歲，重過十六歲的生活。只是，最風騷可以「窒」真正十六歲者：「喂！我可以做齊你想但冇得做或做不到的事喎，哈哈哈！」

包括：

一、我可以自由自在地生活，唔使返工返學。
二、我可以攤大手板，個個月領政府各式津貼。
三、我冇阿爸及阿媽日日哦我呢樣嗰樣唔准做。
四、我可以隨時玩通宵唔返屋企瞓又冇人可以管。
五、我有車又有車牌，可以車住任何喜歡的人呢度去嗰度去。
六、我隨時可以買酒飲買煙食，喜歡蒲邊間酒吧就推門入去，店主必定歡迎。
七、我完全唔擔心再會令人懷孕或自己懷孕，故此，可以放膽享受性愛！
八、我的面上，完全冇暗瘡！
九、我唔想記的就唔記，唔想見的就唔見，唔想做的就唔做。

Life is just great! I’m not old, I’m only on a Recycled Teenager!

【送別2020 吳澤偉教你檢視保險‧強積金】

日期: 2020年12月29日（二）
時間: 7:30pm – 9:00pm
形式: Zoom網上直播
費用: 早鳥價HK$200 (原價HK$250)
詳情及報名: https://tinyurl.com/ims201229

講座簡介：

精明投保要抉

醫療、危疾、壽險各類保險的實際功能

理解醫保條款，辨清可保與不可保

應否考慮有儲蓄成分的保險產品？

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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