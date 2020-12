【有盈退休】曾智華：我是Seenager！

昨日食食吓早餐,手機彈出兩隻剝光豬,睇背後已知是長者。兩人非常興奮地手拖手飛身跳落河。沒有突兀或色情感覺,只遙遠見到一對快樂的身影。

傳此帖來的,是老友「肥G」。大家一同讀男校,一同長大,如今一同變成長者,知己,最清楚對方心態:「阿碌,你我乃百份百Seenager呀!」

Seenager乃Senior Teenager的縮寫。這個社群,在歐美越來越人多勢眾。因幾乎所有大城市都人口老化。如今六十歲以上的,基於醫療科技進步,大部份行得走得之外,最重要,係——玩得、癲得。

華人比較保守、含蓄、低調、內斂。但洋人社會,人人崇尚自由奔放,六十歲以上又如何?總之,快樂時,要快樂!對一齊東方人的禁忌,毫不忌諱。

點解「肥G」話我是Seenager?因為,我根本從來冇「成熟」過。若非受困於角色、職位、責任……及社會期望,小弟根本一直活在「年青人」的狀態。

Seenager們因為已退休,大可返老還童。最開心是,六十幾歲,重過十六歲的生活。只是,最風騷可以「窒」真正十六歲者:「喂!我可以做齊你想但冇得做或做不到的事喎,哈哈哈!」

包括:

一、我可以自由自在地生活,唔使返工返學。

二、我可以攤大手板,個個月領政府各式津貼。

三、我冇阿爸及阿媽日日哦我呢樣嗰樣唔准做。

四、我可以隨時玩通宵唔返屋企瞓又冇人可以管。

五、我有車又有車牌,可以車住任何喜歡的人呢度去嗰度去。

六、我隨時可以買酒飲買煙食,喜歡蒲邊間酒吧就推門入去,店主必定歡迎。

七、我完全唔擔心再會令人懷孕或自己懷孕,故此,可以放膽享受性愛!

八、我的面上,完全冇暗瘡!

九、我唔想記的就唔記,唔想見的就唔見,唔想做的就唔做。

Life is just great! I’m not old, I’m only on a Recycled Teenager!

