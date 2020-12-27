【利財筆記】林本利：恒指染紅 未能推升股市

恒生銀行（00011）在1969年推出恒生指數，以1964年7月31日為基期，起步點是100點，共有30隻成份股，之後到1973年增加至33隻。恒指由1964年7月底的100點，上升至1994年1月的12,599點，不足30年升幅高達125倍，平約每年升幅約18%，正好反映上世紀60年代至90年代香港經濟的高速增長。

隨着內地推行改革開放政策，上交所和深交所在1990年成立，內地企業可以透過上市集資。之後內地企業相繼來港集資，不少更取代傳統大藍籌股，成為恒指成份股，吸引投資者追捧。只可惜內地企業良莠不齊，個別公司管治出現問題，香港不單未能藉內地經濟高速增長而推動股市上升，反而拖累恒指，失去初期的上升動力。自1994年1月至今，過去26年恒指升幅只得一倍左右，平均每年升幅不到3%。

1993年7月，紅籌股青島啤酒（00168）來港上市，當日恒生中國企業指數是3,964點。之後H股指數大幅飈升，到12月升至9,452點，不足5個月大升138%，亦帶動當年恒指大幅上升115%！到1994年，內地經濟過熱，政府推出宏觀調控措施，令恒指和國企指數大幅回落。及至1995年1月，國企指數打回原形，低見3,750點，一年多的升幅全數報銷，而恒指亦由歷史高位12,599點重挫45%至6,890點。

自2000年起，大量重磅國企股來港上市，先是能源（包括石油、煤炭和電力）企業，然後是保險企業，到2005年再有多間大型國企銀行在港上市。恒指公司因應國企股所佔市值比重越來越高，在2006年9月起，將國企股納入恒指成份股，並逐步把成份股由33隻增加至50隻，中國建設銀行（00939）成為首隻恒指成份股。

隨着多隻重磅國企股躋身成為恒指成份股，基金經理被迫要追貨，把恒指推高。恒指由2006年9月底的17,000點水平，大幅上升至2007年10月底的31,958點歷史高位，一年左右上升近90%。國企指數更誇張，同期由大約7,000點，飇升至20,609點歷史高位，上升近兩倍。但之後港股直通車被叫停，金融海嘯全面爆發，恒指下挫67%至10,676點，國企指數更重挫77%至4,792點！

有波幅無升幅 每年回報得4%

過去兩年多，中美角力，內地企業為了逃避打壓，大量中概股和科技股來港上市，個別沒有盈利的公司，或者市盈率高達數百倍的內地企業被有心人不斷唱好，吸引散戶追貨，過去一年股價升幅高達一倍，甚至數倍，之後大股東便沽貨套現，公司在市場配股集資。恒指公司為了順應潮流，在今年7月推出科技指數，又在9月把多隻「同股不同權」的科技股納入恒指和國企指數，令股價進一步攀升。近月更把恒指成份股數目由50隻增加至52隻。不知今次恒指成份股的變動，會否像1993年納入紅籌股，2006年納入國企股和增加成份股，只能夠短暫推升恒指，之後不久便令恒指重挫！

事實上，即使納入了多隻科技股，恒指的歷史市盈率大約由原先的11倍多，上升至現時的13倍多，當中不少地產股和內銀股市盈率更不足10倍，遠遠低於歐美和日本股市超過30倍的市盈率。過去十多年，恒指有波幅，無升幅，平均每年回報只得大約4%，至今仍距離2007年的31,958點和2018年的歷史高位33,484點甚遠。恒指公司與其透過將恒指染紅去推升恒指，倒不如深入研究為何恒指市盈率如此低，仍然不能吸引國際投資者進場持有？

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