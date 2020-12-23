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【新冠疫情】七大洲全失守 南極洲首錄新冠肺炎確診

環球社會熱點 18:22 2020/12/23

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新冠肺炎疫情蔓延全球，連遠在南極洲亦首次出現新冠肺炎確診個案。智利政府周一表示，至少有58名駐守南極洲研究基地的智利軍人，及運送物資前往南極基地的船員確診患上新冠肺炎。報道指，不排除是有智利船員運送物資前往南極基地時，把病毒傳播至南極。

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智利政府於周一確認，有36名駐守南極研究基地的人員證實患上新冠肺炎，包括26名陸軍及10名於基地進行維修的平民。該批患者現時已送返智利進行隔離及治療，目前情況良好。

此外，智利地方衛生部長於周二透露，一艘阿迪亞軍士號輪船於11月27日抵達南極研究站運送物資及進行支援，並於12月10日返回智利。

其後，當局為所有208名船員進行檢測，目前發現最少有21人確診。因此不排除有船員運送物資前往南極基地時，把病毒傳播至當地。

另外，智利亦在南極領地埃斯特雷亞斯鎮（Villa Las Estrellas）錄得一宗平民確診個案。

研究發現企鵝非南極原住民 澳紐才是「家鄉」 【下一頁】

英國南極調查局（The British Antarctic Survey）於8月宣佈，由於新冠肺炎疫情持續，憂慮增加傳播風險，將縮減在南極的研究規模。

南極洲原本是地球上最後一片「淨土」，但隨著首次出現新冠肺炎確診個案，七大洲全數已被新冠病毒所攻佔。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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