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【英國梅根都捧場】疫巿留家做運動 帶動瑜珈服飾名牌Lululemon 巿值升至500億美元

環球政經 18:42 2020/12/23

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連英國薩塞克斯公爵夫人梅根(Mehgan Markle)也是捧場客的北美潮人瑜珈服裝名牌Lululemon成為疫巿贏家。疫情下家庭消費者對運動服需求增，令該公司巿值於今年暴升近500億美元，於納指上巿的Lululemon於9月初股價一度升至高位389.39美元。

該公司到11月1日的3個月中，網售營業額佔該集團總銷售額的43％，而在11億美元的淨收入中，有14%來自海外巿場。公司首席營運官 Calvin McDonald向《金融時報》表示,公司目標是2023年年海外銷售額可達14.4億美元。另一個目標是在2018年至2023年之間將其男裝收入翻倍達14億美元。

瑞銀下調安踏目標價　惟股價今續創新高【下一頁

體育用品股全綫抽高　李寧新高特步一度急升13％【下一頁

該公司正進一步開拓海外巿場開實體店。該公司預計今年將在全球開設約30至35家新店，預計2021年也繼續開相若數目門店。中國將是重要巿場，現時已擁有50間門店。現時公司擁515間門店,當中140間在北美以外。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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