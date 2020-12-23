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被起訴加劇鴉片藥物濫用　沃爾瑪否認指控

環球政經 18:21 2020/12/23

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美國司法部22日（周二）起訴沃爾瑪（Walmart），稱其助長了美國鴉片類藥物危機，無視藥劑師的警告並開出了上萬張有問題的處方。美國政府表示，沃爾瑪未能認真履行其作為藥房的職責，但沃爾瑪駁回有關指控。

根據美國司法部的訴訟稱，沃爾瑪創建了一個系統，將其5,000間藥房轉變為高度成癮止痛藥上的供應商，有關指控最早可追溯至2013年6月。

政府指責沃爾瑪違反了《管制物質法》（Controlled Substances Act），一旦罪成，其每張非法處方藥單將面臨最高67,627美元的民事罰款，而每份未曾上報的可疑藥單則最高處以15,691美元的民事罰款，恐怕罰款金額高達數十億美元。

沃爾瑪發聲明表示，「美國司法部捏造了一項法律理論，非法迫使藥劑師介入患者和醫生之間，充斥著事實上的謬誤。」

現時美國全國合共提出超過3,000宗訴訟，追究藥物製造商和經銷商對鴉片類藥物使人成癮的責任。根據美國政府的數據，鴉片類藥物在1999年至2018年期間導致45萬人因服用過量而死亡。

 

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責任編輯：梁翠麗

美國司法部 WalMart

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