【ET講股通】孫運喜：下降通道 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指是日表現理想，愈升愈有，收市升223點，報26343點。主板總成交1,291億元。小米 （01810） 記首功，升7.6%；吉利 （00175） 升6.3%。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 逆市回軟。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指陰陽燭呈「破腳穿頭」，看似不俗，惟實際偏弱勢頭未改。小米傳下周推出高階旗艦手機，加上大行唱好，刺激股價抽升。

恒指下降通道明顯 偏弱機會較高

惟個別股份上揚，整體大市動力卻有限，主因：一、成交未見顯著增加；二、恒指續處保歷加通道下方；三、日綫形成一條教科書式的下降通道；四、周綫明顯受制2018年2月至今的下降軌。

此外，早前領漲大市的新經濟龍頭，已明顯出現回軟勢頭。騰訊形成平底三角形，阿里巴巴更似形成頭肩頂。消息方面，社區團購大戰「九不得」的監管新規，亦不利新經濟板塊氣氛。

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