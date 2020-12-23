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【ET講股通】孫運喜：下降通道 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:40 2020/12/23

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恒指是日表現理想，愈升愈有，收市升223點，報26343點。主板總成交1,291億元。小米 （01810） 記首功，升7.6%；吉利 （00175） 升6.3%。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 逆市回軟。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指陰陽燭呈「破腳穿頭」，看似不俗，惟實際偏弱勢頭未改。小米傳下周推出高階旗艦手機，加上大行唱好，刺激股價抽升。

恒指下降通道明顯  偏弱機會較高

惟個別股份上揚，整體大市動力卻有限，主因：一、成交未見顯著增加；二、恒指續處保歷加通道下方；三、日綫形成一條教科書式的下降通道；四、周綫明顯受制2018年2月至今的下降軌。

此外，早前領漲大市的新經濟龍頭，已明顯出現回軟勢頭。騰訊形成平底三角形，阿里巴巴更似形成頭肩頂。消息方面，社區團購大戰「九不得」的監管新規，亦不利新經濟板塊氣氛。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、碧桂園服務、李寧、明源雲、信義光能、京東健康、京東、思摩爾︰立即觀看

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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