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【機迷熱話】肯德基推出遊戲主機KFConsole　內建「暖雞室」玩遊戲同時保溫炸雞（有片睇）

科技 10:00 2020/12/25

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KFC旗下遊戲部門「KFC Gaming」於美國時間22日正式宣布，新主機「KFConsole」即將登場。

肯德基（KFC）在今年6月SONY宣布PlayStation 5登場後翌日，宣布將推出遊戲主機，惟當時外界一直以為僅是營銷手法。KFC旗下遊戲部門「KFC Gaming」於美國時間22日正式宣布，新主機「KFConsole」即將登場，而KFConsole更會採用Intel NUC規格。

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KFC Gaming在Twitter上表示，其遊戲主機KFConsole將正式登場。主機結合Intel NUC 套件、華碩GeForce RTX顯卡、Seagate PCIe NVMe SSD和Cooler Master 客製機殼。而且支援VR模式，畫面支援更達4K 240Hz級別。

值得一提的是，該主機採用受「肯德基烤雞桶」所啟發的圓筒狀造型設計，內建創新的「暖雞室」，讓用家玩遊戲同時也可利用氣炸鍋烤雞及保溫。

雖然目前官方仍未公布KFConsole詳細規格資訊以及具體上市計畫，不過仍可肯定此企劃並非虛擬的宣傳手法，而是真有其事。

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責任編輯：曾曉汶

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