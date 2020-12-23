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【人事變動】中行前副行長孫煜 出任中銀副董事長兼總裁

股市 17:44 2020/12/23

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現年47歲的孫煜，此前出任中行副事長。（中行網頁圖片）

中銀香港 （02388） 前總裁高迎欣今年5月辭任後，總裁一職一直懸空，新任總裁人選今日揭盅，由早前市傳大熱的母行中行 （03988） 前副行長兼中銀非執董孫煜接任。

中銀收市後公布，經監管機構批准，孫煜即日起由非執行董事調任為執行董事，獲委任為中銀香港副董事長兼總裁。根據服務合約，孫煜出任總裁的基本年薪為498萬元，另有酌情花紅及其他福利，不會領取董事袍金。

現年47歲的孫煜，1998年加入中行，並在2019年2月至今年12月期間擔任中行副行長，並兼任中銀航空租賃 （02588） 董事長。因工作調動，孫煜已辭去中行及中銀航空租賃職務。

中銀前總裁高迎欣今年5月底辭任，調往內地升任民行 （01988） 董事長，期間由風險總監卓成文兼任替任行政總裁。11月初，有本地傳媒引述消息指，孫煜接任中銀總裁的呼聲最高，任命仍待金管局審批。當時報道指若屬實，孫煜將成為中銀自2002年重組以來最年輕的總裁。

中行以今日最低位收市，收報2.54元跌1.17%，成交4.03億元。中銀香港今日收報23.2元，跌0.4%，成交8661.6萬元。

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編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 香港金融管理局 中銀航空租賃（02588） 中銀香港（02388） 香港

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