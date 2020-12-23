【阿里巴巴股價】年輕網友花唄額度遭調低　螞蟻：倡導更理性消費習慣

▲ 內地網友發現，自己的花唄額度被降到2000元或3000元以下。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團暫緩上市後，表態將全面落實監管要求。繼下架互聯網存款產品後，螞蟻集團再調低年輕用戶花唄額度，降至2000元至3000元（人民幣，下同）以下。

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內地網友發現，自己的花唄額度被降到2000元或3000元以下。據了解，這些被調額的網友大多是年輕網友。螞蟻集團回覆稱，花唄近期正在調整部分年輕用戶的額度，倡導更理性的消費習慣。

馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市【下一頁】

螞蟻主營三大業務，數字支付與商家服務、數字金融科技平台、創新業務及其他。當中數字金融科技平台收入貢獻逐年上升，由2017年的44%，增至2019年的56%，上半年更升至63%，成為螞蟻集團主要收入來源。該分部中，「花唄」、「借唄」是收入增長主要動力。

阿里巴巴股價今日逆市下跌，收報248.4元，跌0.2%，成交額37.6億元。

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編輯：吳敏芳