【智慧城市】港鐵明年1月　推支付寶香港二維碼乘車服務

港鐵公司及AlipayHK今天（23日）公佈，將於明年1月23日在港鐵重鐵網絡推出嶄新的二維碼付費乘車服務，乘客可透過MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo），便可出入閘。

港鐵續指，公司於2018年批出合約，委託AlipayHK為港鐵重鐵網絡（機場快綫車站除外）設計及建立新的電子支付系統，AlipayHK並可於首12個月內率先使用該系統提供服務。其他電子錢包未來亦可接入該系統，為乘客提供二維碼乘搭港鐵的服務。

乘客使用MTR Mobile綁定AlipayHK及揀選港鐵的｢我的車票｣，或使用AlipayHK的易乘碼（EasyGo），即可使用二維碼乘車服務。港鐵全部93個重鐵車站(機場快綫車站除外)，於每一排閘機均會設置最少兩部閘機可提供二維碼付費乘車服務，並且會包上紫色顯眼標示，車站亦會增加其他指示，方便乘客辨識相關閘機。

港鐵公司商務總監楊美珍表示，流動支付一直是公司在數碼化轉型方面的重點，二維碼乘搭港鐵是一個重要的里程碑。「我們會與時並進，未來會繼續引入其他流動付費方式，令整個港鐵乘車體驗更智能化，為乘客提供更多便利，全面智慧出行。｣

MTR Mobile的｢我的車票｣及AlipayHK 的易乘碼（EasyGo）提供不同車票種類，方便不同乘客群。乘客使用二維碼乘車亦可享有現時的程程車費八折優惠，直至2021年3月31日（其他港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃暫不適用於二維碼服務）。

另外，乘客使用MTR Mobile乘車可賺取MTR 分兌換獎賞，而使用AlipayHK 則可獲全港通用印花獎賞，現時亦可於AlipayHK參加「碼上起行」大抽獎，贏取總值港幣300元易乘碼（EasyGo）電子禮券。有關使用MTR Mobile｢我的車票｣及AlipayHK 易乘碼（EasyGo）的服務詳情，請參閲附件。乘客亦可查閲港鐵網站 及 AlipayHK網站了解新服務的詳情。

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責任編輯：黎淑雯