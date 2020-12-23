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富昌證券涉非法沽空　遭證監會譴責及罰款360萬元

股市 17:22 2020/12/23

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富昌證券遭證監會譴責及罰款360萬元

富昌證券因犯有涉及賣空交易的內部監控缺失，以及沒有遵照證監會《操守準則》的規定及時匯報相關的賣空事件，遭證監會譴責並處以罰款360萬元。證監會稱，在2015年10月至2016年3月期間，富昌因沒有就偵查及防止非法賣空交易制定有效的內部監控程序，導致其執行至少93次賣空交易。

證監會指出，2016年4月接獲投訴指，富昌涉及非法賣空毅信控股（01246，已易名為保集健康），證監會查詢富昌後，發現富昌在同年1月至3月還有其他10宗超賣交易。富昌當時聲稱，當獲執行的交易超出客戶於執行交易時所持有的相關股票數量，有關的超賣交易便會被其風險管理系統。

證監會2016年7月展開調查，發現富昌曾至少執行賣空交易93次，但富昌均沒有向證監會匯報有關的賣空交易，直至證監會作出查詢或在調查期間揭發事件。

證監會在紀律行動聲明指，富昌未有防止及偵查賣空交易的監控措施，而且延遲及沒有向證監會作出匯報，認為其富昌違反了《操守準則》的勤勉盡責原則和《內部監控指引》規定。

富昌證券回應指，尊重證監會調查結果，接受紀律處分。公司表示，自調查程序開始後，一直配合調查工作，並已採取措施糾正其內部監控不足。

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編輯：麥德銘

香港股票 股票 保集健康（01246） 證監會
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