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【新冠肺炎】意丙足球隊沙坦拿15名球員測試呈陽性 賽會要求照常比賽 9人上陣 3人發燒

環球政經 17:19 2020/12/23

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新冠肺炎疫情繼續蔓延，某部分歐洲國家更有惡化傾向，但即使疫情嚴峻，也不是每個單位都盡力配合抗疫，例如意大利足球丙組聯賽的主辦方就對新冠肺炎「視若無睹」。

【新冠肺炎】再有檢疫人士「逃脫」？ 一女子北大嶼山醫院檢疫期間失蹤：【下一頁

意大利丙組足球隊沙坦拿最近隊內（一隊）有15名球員的新冠測試呈陽性反應，而為了隊內以及對手球員健康著想，教練與管理層決定向賽會申請押後比賽，豈料遭到拒絕，最終比賽於本周一照常進行。由於沙坦拿有15名球員測試呈陽性反應，未有足夠球員上場，因此他們以9人應戰，對手維泰博人則以「Full Team」11人應戰。

實習生都有份！ Google為員工推每周免費新冠肺炎測試：【下一頁

由於人數懸殊，最後沙坦拿大敗3:0予維泰博人，但根據外媒報導，在沙坦拿的正選9人名單中，有3名球員有發燒症狀，情況令人擔憂。

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責任編輯：翁嘉陽

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