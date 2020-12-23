【澳洲疫情】悉尼聖誕續限聚 兩大超市限購廁紙

澳洲疫情持續，澳洲已發現變種病毒個案。澳洲悉尼當局宣布為抑制新冠疫情傳播，聖誕期間亦會延續限聚措施。而在澳洲疫情蔓延之際，澳洲再次出現廁紙搶購潮，澳洲兩大連鎖超市Woolworths及Coles實行限購令，每人只可購買兩包廁紙及廚紙。

悉尼當局表示將會繼續執行限聚措施，大部分的民眾只可讓最多10名客人到訪家中。

不過，因應聖誕節的來臨，限聚措施在24日至26日期間稍有放鬆，兒童可不計算在限聚人數內。當局呼籲，聖誕期間不應探訪療養院，並鼓勵民眾公眾地方應佩戴口罩。

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悉尼上周貝貝海灘地區爆發新一輪群組感染後，再次出現搶購潮，多個超市廁紙貨架被搶購一空。

搶購情況

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《每日電訊報》報道，Woolworths超市實施限購措施，每人限購買兩包廁紙及廚紙。另一大型超市Coles 發言人表示，公司亦採取相同限購措施。新州超市協會（Supermarkets NSW）總經理瑪肯西 （Michael Mackenzie） 表示，相關措施只是預防性質。

悉尼宣佈今日（23日）錄得8宗新增病例，當局對抑制病情蔓延感到樂觀。當地上周累計新增98宗，過去三日已為超過12萬4千名群眾進行檢測。

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責任編輯：李俊儀