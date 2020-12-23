  • 18°C
香港時間 : 20201223日 (三) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲疫情】悉尼聖誕續限聚 兩大超市限購廁紙

環球社會熱點 17:46 2020/12/23

分享：

澳洲疫情持續，澳洲已發現變種病毒個案。澳洲悉尼當局宣布為抑制新冠疫情傳播，聖誕期間亦會延續限聚措施。而在澳洲疫情蔓延之際，澳洲再次出現廁紙搶購潮，澳洲兩大連鎖超市Woolworths及Coles實行限購令，每人只可購買兩包廁紙及廚紙。

悉尼當局表示將會繼續執行限聚措施，大部分的民眾只可讓最多10名客人到訪家中。

不過，因應聖誕節的來臨，限聚措施在24日至26日期間稍有放鬆，兒童可不計算在限聚人數內。當局呼籲，聖誕期間不應探訪療養院，並鼓勵民眾公眾地方應佩戴口罩。

澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應 【下一頁】

悉尼上周貝貝海灘地區爆發新一輪群組感染後，再次出現搶購潮，多個超市廁紙貨架被搶購一空。

搶購情況

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《每日電訊報》報道，Woolworths超市實施限購措施，每人限購買兩包廁紙及廚紙。另一大型超市Coles 發言人表示，公司亦採取相同限購措施。新州超市協會（Supermarkets NSW）總經理瑪肯西 （Michael Mackenzie） 表示，相關措施只是預防性質。

悉尼宣佈今日（23日）錄得8宗新增病例，當局對抑制病情蔓延感到樂觀。當地上周累計新增98宗，過去三日已為超過12萬4千名群眾進行檢測。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國疫情】變種病毒傳播快 醫院斥疫苗運送過慢
今日
【英國疫情】變種病毒傳播快 醫院斥疫苗運送過慢
美國今年料320萬人死創新高 10%涉疫情
今日
美國今年料320萬人死創新高 10%涉疫情
【英國疫情】20人飛抵印度後確診 未知是否變種病毒
今日
【英國疫情】20人飛抵印度後確診 未知是否變種病毒
【英國疫情】變種病毒惹搶購潮 超市限購雞蛋廁紙大米
今日
【英國疫情】變種病毒惹搶購潮 超市限購雞蛋廁紙大米
【美國疫情】白宮專家違禁足呼籲 宣布退休避世
今日
【美國疫情】白宮專家違禁足呼籲 宣布退休避世
傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 海灘 超市 口罩 澳洲 悉尼

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間18:00）

下一篇文章

【變種病毒】歐洲多國、澳洲、香港有相關確診 法國美國料已中招（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【變種病毒】香港也有相關個案 有咩病徵？會否更致命？
【變種病毒】香港也有相關個案 有咩病徵？會否更致命？
【變種病毒】歐洲多國、澳洲、香港有相關確診 法國美國料已中招（不斷更新）
【變種病毒】歐洲多國、澳洲、香港有相關確診 法國美國料已中招（不斷更新）
【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或大規模封城（不斷更新）
【英國疫情】變種病毒恐傳全國 聖誕後或大規模封城（不斷更新）
【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現
【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月23日 時間18:00）
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現
【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現