【新冠疫苗】Moderna疫苗抗體持續時間或較預期低

▲ 英國早前一項研究指出，Moderna研發的新冠疫苗產生的抗體持續時間較預期低。

新冠肺炎疫情嚴峻，英國等多個國家都發現變種病毒個案，外界關注新冠疫苗的效用。英國早前一項研究指出，Moderna研發的新冠疫苗產生的抗體持續時間較預期低，或影響Moderna新冠疫苗的效用。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）安排34人參與研究，他們全部都接種了兩劑Moderna研發的mRNA-1273疫苗。NEJM將他們分為18至55歲、55至70歲及70歲以上的3個組別，分析3組人接種首劑疫苗119日後，產生的中和抗體（neutralizing antibodies）水平。

研究結果顯示，大多數18至55歲人士在接種第2劑疫苗後的3個月内，中和抗體水平僅輕微下降，只有2人的中和抗體水平明顯下降。

但55至70歲及70歲以上的人士，於接種第2劑疫苗的3個月内的抗體水平，則回落到只有50%至75%。研究人員指出上述年齡組別人士的中和抗體持續時間較短，甚至持續少於一年。

【牛津疫苗】唔怕英國變種病毒？阿斯利康指可有效對抗 【下一頁】

【輝瑞疫苗】BioNTech：6周研發出針對變種病毒疫苗 【下一頁】

由於年長人士是感染新冠肺炎病毒的高危群體，研究人員憂慮中和抗體水平進一步下降，將無法為接種疫苗的高齡人士提供足夠保護力，抵禦新冠病毒入侵。

但NEJM只針對34人的結果進行分析，當中大部分人的年齡介乎18至55歲。由於研究對象數量較少，或局限研究結果。

責任編輯：鄭錦玲