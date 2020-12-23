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【獨家專訪】「女股神」劉央重出江湖　一文看清《iMoney》專訪劉央精華內容

股樓投資 17:13 2020/12/23

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「女股神」西澤投資管理主席兼首席投資官劉央重出江湖！

劉央日前接受《iMoney》獨家專訪，強力推介2021年「新港股」及「神似債券」，請即點按圖片觀看劉央專訪重點。

    點擊圖片放大
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撰文：柯慧琳

【有片睇】劉央：港股嚴重被低估　3萬點指日可待

 

【送別2020 吳澤偉教你檢視保險‧強積金】

日期: 2020年12月29日（二）
時間: 7:30pm – 9:00pm
形式: Zoom網上直播
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*凡於12月16日（星期三）或之前報名，可享早鳥價。
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講座簡介：

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