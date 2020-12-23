【變種病毒】 防變種病毒 日韓兩國均限制英國抵達航班及入境人士

自英國宣布近日國內出現變種病毒後，不少國家對英國入境人士及航班實施禁令，加強邊境管制；其中日本、韓國近日紛推出最新的防疫措施，並下令即時生效。

據日本媒體報導，日本政府現時加強從英國抵達航班及其旅客的入境管制措施，只允許日本居民或持有中長期居留資格的外籍人士等才可入境，惟14天居家隔間檢疫措施將恢復；同時當地政府正考慮由12月24日起，禁止所有來自英國的旅客人境。

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韓國政府於當地時間周三(23日)宣布，由即日起至年底暫停所有飛往英國的航班，同時由英國入境韓國旅客均須隔離14日，並在隔離結束後須進行多一次的檢疫測試。

現時為止，日、韓國兩國分別累計20.4萬和5.2萬名確診個案，死亡人數達至2,877名和739名。

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責任編輯：潘曉豐