【MPF】強積金今年回報勁升11% 打工仔人均身家增近2.5萬元

▲ 專家指今年MPF錄得逾11%漲幅，為連續第2年有雙位數回報。

受惠疫苗及全球放水等利好消息，刺激環球投資市場的股滙債今年普遍狂升，強積金（MPF）亦為打工仔提早報佳音，因晨星香港的最新統計，今年以來MPF平均回報勁彈11.25%，帶挈全港打工仔帳面勁賺逾千億元，實數為1,090億元，人均身家多袋近2.5萬元。

而晨星總覽23類基金，年初至今皆全數報捷；當中大贏家是不計日本的亞洲股票，狂升25.12%。至於第2大表現最好的是中國及大中華基金，期內反彈23%；而最多港人捧場的港股產品，也有11%漲幅。

亞洲股票基金 年內勁升逾25%

惟需注意，若放眼較短綫，單以12月來看，晨星截至上周五（12月18日）的數據，本月MPF的升幅顯著收窄，僅微升1.87%；再按駿隆指，截至11月強積金總資產已突破1.1萬億元計，即單月的MPF總額，亦升值逾205億元。

此外，獨立強積金研究專家、積金評級（MPF Ratings）主席叢川普（Francis Chung）預計，12月份的投資收益約為236.6億元，且料MPF將邁向里程碑，畢竟今年累計的總資產將升至1.12萬億元，此乃創紀錄的儲備池，是強積金面世廿年有記錄以來的最高水平。若金額平均攤開計，每成員的帳戶累計増長約5,300元，亦創下歷史新高，料及至年底，平均每名成員的帳戶結餘約有251,200元；要是以去年底人均累積供款約22萬元，而今年底驟增至逾25萬元，由此推斷，即上班族過去一年間，荷包在疫下亦驟添近3萬元，或升值約13%。

而叢川普亦仔細把MPF的短中長綫投資成績作計算，單月份預期升2.11%；按季度、即第4季反彈8.55%。如以一年來衡量，今年整年的回報率料為10.94%，更是連續第2年強積金的回報呈雙位數。

不過，專家以年尾之際，市場突爆出「灰犀牛」事件，英國驚現病毒變種，一度累股債急跌，遂忠告打工仔緊記把強積金採均衡布局，冀分散風險，對應市場變數。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪