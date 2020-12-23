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【異動股】內地提升新能源發電目標 光伏股熱炒協鑫新能源大升近四成

股樓投資 18:18 2020/12/23

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近年，內地積極改革能源結構，提升新能源發電比例。內地國家能源總局昨日（22日）表示，望加快中國的風能及光伏發電的發展，並目標於明年新增風力發電及太陽能發電1.2億千瓦，消息刺激光伏股全線上升，更有多隻股分破頂升至上市高位。

【新股IPO】傳內地問答網站知乎計劃上市 將選址美國或香港  詳情請看[下一頁]

信義光能（00968）今早開市後曾上試19.68元，創上市高位，全日升7.6%，收報19.36元，成交14.9億元；福萊特玻璃（06865）日內曾創31.75元的上市高位，全日升15.1%，收報30.85元，成交6.9億元；協鑫新能源（00451）曾升逾4成，創0.3元新高，全日升36.2%，收報0.29元，成交1.7億元；信義能源（03868）升6.2%，收報5元，成交2.1億元；保利協鑫能源（03800）升14.5%，收報1.5元，成交15.1億元。另外，風電股順風清潔能源（01165）升25.7%，收報0.24元，1504.2萬元。

【港股追蹤】瑞銀下調安踏目標價　惟股價今續創新高  詳情請看[下一頁]

國家主席習近平上周於中央經濟會議上，承諾減少碳排放，爭取於2060年前實現碳中和，並下令加快發展新能源。國家工信部上周五（18日）宣佈放寬新增光伏玻璃產能限制。其後，國家能源局提到明年中國新能源行業年度新增裝機規劃首次突破1億千瓦至1.2千瓦，推動新能源建設。

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撰文 : 趙家盈

經濟 信義能源控股（03868） 福萊特玻璃（06865） 保利協鑫能源（03800） 順風清潔能源（01165） 信義光能（00968） 協鑫新能源（00451）

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