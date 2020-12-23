【好想去旅行】HK Express夥安達保險　推免費COVID-19旅遊保險計劃

▲ 香港快運（HK Express）與安達保險香港有限公司（安達保險）合作，推出免費COVID-19旅遊保險計劃。（HK Express facebook圖片）

疫情下出行成為一大擔憂，香港快運（HK Express）與安達保險香港有限公司（安達保險）合作，推出免費COVID-19旅遊保險計劃，為即日起至2021年6月30日期間乘搭HK Express航班，由香港出發前往該航空公司任何航點的旅客提供保障。

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旅客必須透過HK Express官方網站或手機應用程式購買機票，於購票時一經付款即可自動享有此項免費保障，如不需要此項服務，旅客亦可選擇剔除有關選項。

此項免費保險計劃之保障內容，包括高達10萬美元（約78萬港元）的「COVID-19海外醫療住院費用」及最多14天、每天100美元（約780港元）的「COVID-19住院現金津貼」。HK Express的旅客更可使用安達保險提供的24小時支援熱線及轉介服務，確保可隨時獲得支援。

自疫情爆發以來，HK Express實施了一系列防禦措施及政策，包括進行客機機艙深層清潔、特別座位安排以確保社交距離等。

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責任編輯：朱悅瀅

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