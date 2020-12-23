【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒

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近日有傳蘋果（Apple）將進軍汽車業，推出首款電動車Apple Car，甚至計劃從電動車車廠龍頭Tesla中挖角高層與研發工程師。在消息傳出後，Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk更在Twitter自爆多年前曾接觸蘋果洽談將Tesla賣盤，但卻被蘋果行政總裁Tim Cook拒諸門外，就連面談會議也沒有機會召開。
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Elon Musk近日在Twitter上回答網友問題，提到蘋果正開發「突破性車用電池技術」時，他回覆網友並提及Tesla當年生產Model 3時，曾遇上業務危機。當時向蘋果行政總裁Tim Cook提出賣盤要求，但卻遭對方拒絕。
他又強調，當時Tesla市值僅為現時的十分之一，即約600億美元（約4651億港元），但Tim Cook依然拒絕會面。
除此之外，Elon Musk也提及，報道指蘋果或使用的磷酸鐵物料，並不能夠產生足夠高的電壓來推動車輛。因此估計Apple Car會與Tesla一樣，以多個電池組合一起使用。
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責任編輯：曾曉汶