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【各友國行@iM網欄】帷幕西風 西･西伯利亞【秋明、葉卡捷琳堡】

名人薈萃 07:32 2020/12/25

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那鍍鋅鐵罐般的內陸機不知何故而停飛，小編[小明登]即使向俄航辦事處投訴也全然不得要領，答案總是「原因不明」，抱怨的話語只是在空氣中飄浮而已~

西伯利亞之旅唯有改變路線及改用車子，車子外觀也是鋅鐵罐般的，司機莫洛夫先生(МОРЕLOV,下稱莫夫先生)身型胖乎乎，留著一臉鬍鬚而可愛的樣子，英語溝通能力不俗。一切就從葉卡捷琳堡開始。車開了，那柏油路面上的風景一閃即逝: 蔥茂的灌木叢夾道歡迎、路邊小花在微笑、碧波浩淼的河川湖泊閃閃銀光。西伯利亞一天如四季，早上砭人涼風、午時烈日當空、偶而霎時大雨，清晰與模糊的視野相互交替，景色就像醉人曲譜，小明登心裡有著酣暢淋漓的愉悅。

葉卡捷琳堡– 秋明 – 車里雅賓斯克

【葉卡捷琳堡的帷幕】俄羅斯的第三首都葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)是個沉默的城市，二十世紀蘇維埃社會的鐵幕紛圍滲透著該市的骨子裡。小明登半天參觀了處決末代沙皇的滴血教堂，又在摩天大樓（Vysotsky）觀景台俯視市容及烏拉爾山脈，再匆匆地在歐亞分界線碑留下足跡後，轉往秋明州 （Tyumenskaya oblast)方去。

葉卡捷琳堡

【靜夜的秋明】 秋明市(Tyumen)在十六世紀時已是歐亞商人經商的主要門戶。市內著名大學林立，文化氣息極濃，聖三一石修道院(Holy Trinity Monastery)等古俄式建築物散落在市內，遠處一片蒼涼的綠林滲出秋明市的靈動。小明登在城內踱步，看見有小市民在寒暄、有忙工作的、有優悠散步做運動的，優質生活城市之美譽非浪得虛名! 城市看起來空空蕩似的，也許地方太大，踱步時比較累，唯有找個咖啡店歇歇。小城熱鬧過後華燈初上，在圖拉河畔(Tura River)的秋明大橋上，情侶們在晚霞浪漫氣氛下輕聲細語，洋溢著溫馨幸福的喜悅……

秋明市

【車里雅賓斯克的一瞥】寂寂無名的西伯利亞小城車里雅賓斯克(Chelyabinsk)，因為2013年2月15日一顆約一萬二千噸重的隕石墜地後造成克市的破壞而聲名大噪。莫夫先生道出當地一個傳聞：「有人拍到隕石穿過大氣層時被UFO擊碎後發生爆炸，當地人眾說紛紜，甚至說外星人可能暗中相助將其擊碎，才令車里雅賓斯克幸免於更大災難。｣ 是耶非耶，真的無從知曉！

車里雅賓斯克

旅程的疲累因精彩體驗早已不翼而飛，期待著下站東西伯利亞的秋紅……

[明登小推: 冬天不妨去秋明市市郊的大理石溫泉池，體驗一下極為冰火兩重天的洗浴感受。]

 

作者_明登簡介：

吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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撰文 : 明登

欄名 : 各友國行

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