【網民熱話】買左樓真係唔好同人講？　網民：好多人憎人富貴厭人窮

買樓上車本來是件開心事，與親朋好友閒談間，少不免會講起買樓這個話題，但有網民在討論區發帖，指跟親戚及朋友提起近月買了樓，竟遭到冷言冷語，最後認為買了樓真的不要跟人講，因為「很多香港人是憎人富貴厭人窮」。

該網民透露，早兩個月買了樓，先是被一個親戚彈完。之後到朋友家吃飯，被問到新屋裝修事宜，有另一位40多歲的朋友質疑問：「你現在買樓？為甚麼不遲一點才買？有首期都不要買香港樓，要移民。」該網民最後忍不住反擊說：「唔夠住沒辦法，有首期為何不買樓自己供？幫人供成10年樓，個個月2、3萬元。」

此帖引起熱議，大部份回應都贊同發帖者的睇法，認為有能力自然是先買樓，「無錯！留意到身邊呢類人，佢哋特別多理論同理想，可惜始終無法實踐，只有繼續無奈」、「一向唔同租樓同事/普通朋友講樓，慳番啖氣，生活係自己，自己過得好就得」、「呢啲親戚，真係有害無益，見少啲。心理上，憎人富貴嫌人貧」。

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其他網民回應：

我租左樓兩年，兩年搬兩次！見過鬼仲唔怕黑呀！仲要白白比咗幾蚊萬租！所以即刻上番車，依家供8700元， 係平過租成6-7千，係就係舊啲，但新裝修，住得好安穩。呢啲係開心事嚟架，可能要同對的人講才有共鳴啦。

人越大，就會明。酒肉朋友先係最好，出黎玩大癲大廢。私人事、家事一講就係咁

有層樓揸手，進可攻退可守，無論咩地方生活住得唔安心其他一切都係假，淨喺兩年搬一次屋就已經痛苦不堪

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記者：李兆明