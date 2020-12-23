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三年前做業主　用心裝修單位　現為移民趕離場　減價逾百萬賣樓

股樓投資 16:47 2020/12/23

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中美關係惡化，香港成為兩國角力磨心，令部分港人看淡前景，故決定移民。事實上，臨近年尾，市場多了「移民急讓」 放盤，部分業主不惜減價逾百萬，只求盡快套現。雖然「移民急讓」 放盤增多，但與回歸前的「移民潮」相比，宗數不算多，且暫難影響樓價。值得留意的是，部分賣樓放盤業主，都是近年置業。

中原余家堂說，元朗錦繡花園M段3街單號屋，實用面積950平方呎，因業主準備移民，故有意賣樓，原開價1,400萬元，終勁減125萬元，以1,275萬元易手，實用呎價13,421元。資料顯示，原業主於2017年，以922萬元買入上述單位。換言之，持貨短短3年，便「急急腳」賣樓移民。代理續說，新買家為用家，見單位有靚裝修，而且業主肯減價，故即購入單位自住。

業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶【下一頁

事實上，業主為求移民，甚至不惜繳付辣招稅，蝕讓出貨。中原林曉丹說，元朗爾巒茵娜大道8座低層單位，實用面積450平方呎，附連86平方呎平台。原業主於2018年5月，以650萬元買入單位，因即將移民，故要賣樓，原叫價640萬元，終減價7萬元，以633萬元易手，實用呎價約14,067元。由於持貨不足3年，需付10%額外印花稅，涉及約63.3萬元，料扣除相關稅款，帳面蝕約80.3萬元。代理又說，上述單位屬特色戶，一般來說，定價較標準戶貴，但翻查成交紀錄，本月初屋苑一個低層標準兩房單位，以652萬元易手，換言之，標準戶身價竟貴過特色戶。

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撰文 : 黄卓賢

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