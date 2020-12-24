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【數碼轉型】科技了解客戶需求　牛奶公司數碼化進程　獎賞計劃yuu僅是開端

商業 08:00 2020/12/24

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牛奶公司自7月推出的大型獎賞計劃yuu，其手機應用程式下載量一度超越視像會議程式Zoom及信息平台WhatsApp。

數碼化已經成為今年各行業熱門話題，牛奶公司（Dairy Farm）於今年7月時就推出「yuu獎賞計劃」，隨即成為今年最多人下載的免費應用程式，而這僅僅是該公司數碼化的開端。

牛奶公司數碼科技主管陳敬恩表示，獎賞計劃的目的是為了更了解客戶，如客戶購買行為、購買貨品款式等。「並希望透過計劃及應用程式，以客戶認為最恰當的形式與客戶溝通，如SMS，彈出提示以及電郵等，藉此為客戶提供合適的資訊。」

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數碼時代獎賞計劃兩大要點

面對疫情，大眾消費者都要居家抗疫，陳敬恩坦言，今年對大家而言都非常艱難，到底是否合適時候推出獎賞計劃，團隊都很是猶疑。「計劃籌備一整年，到底是否合適時候推出，這問題我們常常都問，但我認為，今年正正是回饋消費者的最佳時機。」

牛奶公司推出的大型獎賞計劃yuu，目前就有超過超過10個品牌，2000間商店及食肆參與當中。（yuu app截圖）

陳敬恩透露，計劃初期曾做市場調查，發現有2大要點：

一）不要實體獎賞卡片；

二）跨行業商戶吸引用戶

她解釋，發現客戶都認為實體獎賞卡較麻煩。「現時一切都數碼化，Digital First，實體卡片可免則免。」其次，如獎賞計劃只提供單一商戶，對消費者吸引力較低，必須集合眾多商戶，獎賞計劃才吸引。「不過，聯合眾多商戶，要一一連結他們各自的系統就非常困難，因此要靠IT夥伴，利用API技術方式解決。」

牛奶公司數碼科技主管陳敬恩表示，公司會持續投放資源數碼轉型，推出大型獎賞計劃yuu只是其中一個計劃，未來將繼續推出更多創新計劃。（受訪者提供圖片）

發掘科技技術更多可能性

數碼化進程持續，陳敬恩強調，獎賞計劃及應用程式只是公司數碼化的開端，未來公司數碼化方面將有3大方向發展：

  • 更多商戶更多元化
  • 增強用戶體驗
  • 提高營運效率

陳敬恩表示，未來會與不同的商戶、品牌合作。近日yuu獎賞計劃就與虛擬銀行livi bank合作，用戶下載livi bank手機app，完成開戶後，可得20,000 yuu積分。「未來12個月將聯合更多跨行業商戶，為客戶提供更多選擇。」

陳敬恩特別指出，透過與不同IT夥伴合作，能令數碼化靈活推展，本次的獎賞計劃及應用程式就是一個好例子。「未來或能利用自動化技術，令整體效率提高，並且發掘機器學習及人工智能等應用的可能性。」

牛奶公司推出的大型獎賞計劃yuu近日亦與虛擬銀行livi bank合作，只要下載livi bank手機app，完成開戶後，用戶就有20,000 yuu積分入賬。（yuu app截圖）

聯IT夥伴　提高客戶體驗

數碼轉型為各行業帶來機遇，牛奶公司（Dairy Farm）推出的大型獎賞計劃yuu，背後用的技術就是API技術。陳敬恩表示，借助技術夥伴MuleSoft的Anypoint Platform方案，將應用以API方式連接多個品牌的不同系統，能在更短的時間內推出新服務。

其次，該獎賞計劃亦與利用Salesforce Marketing Cloud以及Tableau的技術，以管理應用程式的內容，並且能將收集到的客戶數據加以分析，知道客戶使用應用程式的習慣及偏好，以調整程式的介面，給予客戶更佳的數碼服務體驗。目前yuu已連結超過10個品牌，逾2000間商店及食肆，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place、肯德基、必勝客等。

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記者：李彥煒

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