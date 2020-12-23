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【美國疫情】白宮專家違禁足呼籲 宣布退休避世

環球社會熱點 17:13 2020/12/23

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美國疫情嚴峻之際，美國白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）此刻卻宣布將會退休，不會留任至下屆新政府。伯克斯因應美國疫情持續，曾公開建議國民於假期間減少聚會，但其後被媒體揭發她在感恩節期間，穿州過省前往特拉華州（Delaware）與一眾家庭成員渡假，引來不少抨擊。

白宮疫情顧問辭職 福西曾斥其誤導特朗普 【下一頁】

美聯社周日報道指，伯克斯未有以身作則，於感恩節期間前往特拉華州與三代家庭成員渡假。

伯克斯其後解釋，她前往特拉華州不是為了慶祝感恩節，而是整理房子，準備日後把房屋出售。

她亦指獲直系家庭成員陪同出行，而且分開兩間房子居住。但社會各界對她未有以身作則感到不滿，亦引來不少抨擊。

美疾控：英國變種病毒或已傳入美國 【下一頁】

最終，伯克斯周二出席記者會時表示，當協助聯邦政府完成過渡及交接工作後，自己將會退休。她同時透露在白宮工作的這段時間，為其家人增添難處，包括傳媒最近報導她在感恩節的旅行，令家庭成員的生活變成公眾話題。

事實上，伯克斯於感恩節醜聞傳出前，曾多次在公開場合及私下表示，願意留任至美國候任總統拜登（Joe Biden）的新政府。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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