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【聖誕優惠】Klook平安夜推聖誕快閃　酒店自助餐外賣人均458元起

商業 16:32 2020/12/23

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Klook將於12月24日至12月26日推出快閃72小時優惠，酒店自助餐及下午茶套餐也可以外賣，人均分別只需458元及169元起。（Klook提供圖片）

今年迎來首個沒有晚市堂食的聖誕佳節，餐廳加推外賣優惠吸客。Klook將於12月24日至12月26日推出快閃72小時優惠，酒店自助餐及下午茶套餐也可以外賣，人均分別只需458元及169元起。

【酒店優惠】Eaton HK推官網獨家限時優惠　每晚500元起兼免費享用自助餐

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香港萬麗海景酒店的Café Renaissance萬麗咖啡室即日至12月31日，推節日2人或4人自助餐外攜盛宴，2人餐只需HK$1,030（人均HK$515，原價HK$1,288）；4人餐只需HK$1,830（人均HK$458，原價HK$2,288），需自行取貨，美食包括阿拉斯加蟹腳、烤火雞餡料等。如心銅鑼灣海景酒店即日至12月31日推二人下午茶套餐，自取只需HK$338（人均HK$169，原價HK$428），另可加HK$150選港島區送遞。套餐包括5款咸點、4款甜點及飲品。

天氣冷吃火鍋　外賣1,168元起

天氣冷最好吃火鍋，塚田農場海港城店推美人鍋二人餐(外賣自取) ，兼送BRUNO 多功能電熱鍋套裝，再送HK$500海港城優惠券及3小時免費泊車，只需HK$1,168（原價HK$1,478 ）。京都一の傳海港城店亦推熊本和王A4和牛壽喜燒二人前(外賣自取)，兼送BRUNO 多功能電熱鍋套裝，再送HK$500海港城優惠券及3小時免費泊車，只需HK$1,648（原價HK$2,432）。

此外，Klook 推出Klook禮品卡節日優惠，買禮品卡送優惠碼。即日至12月25日，購買HK$500 Klook禮品卡，寄件人和收件人都會分別收到HK$50優惠碼；由12月26日至31日購買HK$500 Klook 禮品卡，寄件人會收到HK$50優惠碼。

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責任編輯：朱悅瀅

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