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【Apple Car】拆解Apple Car的潛在八大智能功能　究竟有何特別之處？

股市 22:40 2020/12/23

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Apple Car據報有8大智能功能。

陸陸續續傳來各方消息表明蘋果（美：AAPL）跨界進軍汽車業的決心，台灣媒體搶先披露首款電動車Apple Car最快明年第三季推出，並稱蘋果已經在美國加州展開實體車上路測試。目前蘋果官方既沒有展示Apple Car產品實體圖，也沒有Apple Car相關功能介紹，消費者對Apple Car的概念和功能還是一頭霧水。不過，市場估計Apple Car潛在有8大智能功能。究竟Apple Car是什麼樣子的？具備什麼潛在的智能新功能？Apple Car有何特別之處？

馬斯克向蘋果售Tesla遭拒，詳情【下一頁】

1、智能車門

Apple Car車門上將會安裝傳感器，以感應其他車輛及行人經過，以防止乘客下車時被撞倒。當有其他車輛經過，車門會保持關閉；旁邊有車的話，會限制開門幅度。

2、AR系統

Apple Car或設有擴增實境顯示系统 （Augmented Reality Display System），計劃嵌入多個透明表面（如擋風玻璃），只有車內的人能看到圖像，為駕駛者及乘客提供車速、路面情況和周遭建築物遮擋的汽車等重要訊息。

3、智慧車窗

Apple Car將加入智慧車窗變色系統，保護車內隱私。智慧車窗可透過液晶技術遮擋陽光和從外面的視線，在行車時保護司機和乘客的眼睛。

4、防暈系統

蘋果還取得沉浸式虛擬顯示（Immersive Virtual Display）的專利，希望透過虛擬圖像解決乘客暈車的問題。該技術可以用虛擬圖像改變車窗外面風景的移動方向或速度，或建立完全獨立的圖像。

Elon Musk曾恥笑蘋果研發Apple Car【下一頁】

5、數位汽車鑰、

Apple Car的車主可以通過iPhone或Apple Watch將車輛解鎖或發動，裝置遺失時可在iCloud停用。

除上述由台灣媒體《經濟日報》綜合多家供應鏈廠商消息對Apple Car智能功能進行解構之外，另有外媒透過蘋果今年是申請的有關智能電動車技術專利猜測Apple Car的新功能。

6、CarPlay平台

CarPlay車載平台經過6年更新，旨在建立蘋果生態的車聯網系統，為蘋果電動車登場鋪路。CarPlay將提供蘋果地圖、根軍兼容車輛的當前電量和充電器類型，提供沿途充電站指示信息，還有泊車導航、電子車匙等功能也正式實裝。

蘋果電動車推出將惠及哪些股份？詳情【下一頁】

7、全新電池

Apple Car最大亮點在於採用蘋果自己研發的電池技術，計劃配置磷酸鋰鐵（LiFePO4）作為電池的正極材料，電池設計為單體，釋放電池包內部空間，將有效提升續航里程。

8、自動泊車、無綫充電

Apple Car將能夠通過轉向和推進系統實現車輛停放，同時系統自動通過傳感器進行測量，優化停車系統。一旦停好車，將自動從停車區域的發射器傳輸電力到鏈接車身的接收器，實現無感充電。

相關文章：傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出　外電：蘋果擬24年開始生產汽車（第二版）

 

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編輯：陳華

美股 汽車 馬斯克 蘋果（Apple，美：AAPL） Tesla Apple AR

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