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【新冠肺炎】再有檢疫人士「逃脫」？ 一女子北大嶼山醫院檢疫期間失蹤

環球政經 16:01 2020/12/23

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繼早前確診病人李運強在治療期間逃離醫院範圍後，今日再有一名檢疫人士在醫院失蹤。一名在竹篙灣檢疫中心接受隔離的女士，今早（23日）報稱不適，其後被送到北大嶼山醫院，醫生評估後可將她送回竹篙灣，及後突然失蹤，暫時未有證據指該女士為確診者。

【新冠肺炎】全港19間社區檢測中心投入服務 最新檢測安排一覽：【下一頁

根據條例，接受隔離人士需按照衞生署發出的檢疫令隔離，否則一經定罪，可被監禁6個月及罰款25,000元。此外，早前引起醫師轟動的「逃脫」病人李運強也觸犯了《預防及控制疾病規例》第599A章第28條。

新冠肺炎無症狀患者增加 亞馬遜關閉新澤西州倉庫：【下一頁

該香港法例指出，如任何在醫院、老⼈院、殘疾⼈⼠院舍、幼兒中⼼、療養中⼼或相類場所內被檢疫或隔離的⼈逃走，即屬犯罪，⼀經定罪，可處罰款5,000港元及監禁2個⽉，市民切勿以身試法。

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責任編輯：翁嘉陽

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