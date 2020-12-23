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【聖誕節】晚上人流淡靜　消費者手緊「齋睇」　玩具店料生意減3成

商業 16:01 2020/12/23

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本周五便是聖誕節，不過今年港人需在疫情中度過。各類限聚令延長至明年1月，有玩具零售商對今年聖誕市道感悲觀，料生意較去年大跌3成。

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主理微型玩具車品牌TINY的東方玩具董事吳凱俊表示，今年各項展覽取消，特別是於九龍灣舉行的亞洲玩具展亦未能舉行，生意影響巨大。

晚市禁堂食　依賴白晝生意

吳對今年聖誕市道感悲觀，坦言：「去年社運亦影響不到人們逛街購物，但現時晚市禁堂食後，晚上8時後的商場人流非常淡靜。」因此，生意只能依賴白晝及假日，料生意較去年減少3成。他又留意到，消費者的心態較謹慎，甚至透露已失業，只能「齋睇」。

山頂店經營嚴峻　惟租約未完

TINY擁有8間分店，由於疫情使訪港遊客近乎盡失，吳凱俊稱山頂店的情況最為嚴峻。以往平日只剩下2成生意，但第四波疫情爆發後，生意再跌一半。該店經營受壓，但租約亦尚有1年半。更甚的是，據他透露，明年第一季將更換新款纜車，故即使疫苗普及，對山頂店的生意幫助有限。

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記者：葉泳珊

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