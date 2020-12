【Apple Car】Elon Musk 曾恥笑蘋果研發Apple Car　生產汽車比生產手機複雜得多

近日市面傳出蘋果(美﹕AAPL)首款電動車Apple Car 最快將於2024或2025年發售的消息,外界猜測Apple Car會否沖撃Tesla(美﹕TSLA)電動車業務。Tesla創辦人Elon Musk近日亦在Twitter表示,曾試圖向蘋果討論兜售Tesla,但遭對方拒絕。不過,Elon Musk曾在2015年不看好蘋果研發Apple Car,更暗指蘋果是「Tesla墳墓」(Tesla Graveyard),只能從Tesla挖走被公司解僱的員工。

蘋果多年前早已部署生產汽車,2015年時,蘋果曾傳出挖角Tesla旗下工程師及其高層的傳聞,Elon Musk當時接受德國《商報》訪問,對蘋果研發Apple Car 的傳聞嗤之以鼻:

"They have hired people we've fired. We always jokingly call Apple the 'Tesla Graveyard'. If you don't make it at Tesla, you go work at Apple. I'm not kidding."

當時他指,蘋果嘗試研發汽車的舉動是「合理的」("Logical thing"),值得向該方向發展。不過,他指生產汽車比生產手機、智能手錶複雜得多,暗指蘋果沒有能力生產汽車﹕

「蘋果向這個方向(研發汽車)是好的,但生產汽車的過程非常複雜,跟生產手機和智能手錶無法比擬。你不可能跟一間類似富士康的供應商跟他們說,幫我生產一輛汽車。」

"It's good that Apple is moving and investing in this direction. But cars are very complex compared to phones or smartwatches. You can't just go to a suppliers like Foxcann and say: Build me a car."