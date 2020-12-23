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【英國疫情】變種病毒惹搶購潮 超市限購雞蛋廁紙大米

環球社會熱點 16:17 2020/12/23

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歐洲各國因英國出現變種新冠病毒，對英國實施入境限制，以防止英國變種新冠病毒蔓延。英國民眾憂慮貨運受阻會導致食物短缺，蜂擁搶購日常用品。英國最大超市Tesco實行「限購令」，規定每人最多只可進行3筆雞蛋、大米、肥皂、廁紙的交易。

Tesco表示，為確保所有顧客可購買必需品，故實行「限購令」，規定每人最多只可進行3筆雞蛋、大米、肥皂、廁紙的交易。而Tesco就麵粉、意粉、嬰兒濕紙巾及消毒濕紙巾的限購亦會繼續。

Tesco行政總裁塔里（Jason Tarry）強調，從法國入口的新鮮食材，如生菜、椰菜花、柑橘仍有一定的庫存，呼籲民眾應購買如平時相若的份量。

英國確診再創新高 Boxing Day恐全國封城 【下一頁】

現有三千位貨車司機由於多佛港（port of Devor）的關閉，被迫滯留肯特郡（Kent），政府部門相信由交通運輸造成的貨物運輸延誤，相信要到聖誕後才能完全解決。

不過，英法兩國周二（22日）晚達成協議，同意有條件重開邊境，容許持有72小時內有效的新冠病毒檢測陰性結果的貨車司機入境，料稍後有助解決運輸延誤問題。

英國零售聯盟（The British Retail Consortium）前日（21日）表示，聖誕期間有足夠的食物供應。

艾倫指，正在努力將食物停滯多佛港的影響減至最低，表示或會有短期的食物短缺出現，如短期食物選擇上受限制，但會在一至兩個月後恢復正常。

責任編輯：李俊儀

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