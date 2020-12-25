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【科企CEO】美企最佳CEO排行榜Zoom袁征居首　蘋果Tim Cook排第7

科技 12:00 2020/12/25

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連續兩年獲選最佳CEO Zoom袁征領導力有幾強勁？

企業領導人的風格與方針影響員工福祉。美國職場研究調查公司Comparably收集6萬名美國企業僱員的意見，統計出全美國最佳CEO排行榜。其中，大企（僱員多於500人）部門上，今年榜首是受惠遙距會議大熱，股價急升的Zoom Video Communications的CEO袁征（Eric Yuan）。

在Comparably網站上，Zoom公司的員工評分為4.8分（5分滿分），而CEO的好評比率為98%。從員工評論所見，他們讚許公司的公開透明與對員工關懷，有人表示公司每個人都有機會接觸高層，亦感受到管理層願意貼近員工。

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Zoom的業務今年備受關注，因為疫情帶來的遙距會議需求，讓Zoom一下子躍升為知名科企，以較早前公布的季績，第三季營收就按年暴升3倍。市場亦預計，就算疫情過後，視像會議服務需求將會持續。

風波不斷 考驗領導能力

與此同時，今年袁征等Zoom管理層亦面對多項重大挑戰，首先年初爆發資訊安全風波；至後來捲入中美科技角力的漩渦，日前更有員工因涉嫌協助中國審查用戶視像內容，被美國司法機關起訴，考驗管理團隊的領導與危機應變能力。以年初的資安危機為例，事件爆發後，Zoom就表示暫停所有新功能開發，推出90天安全計劃，動員員工改善系統保安，這迅速應對就獲得外界好評。

今次是該網站第四年公布年度最佳CEO的調查結果，其實去年的榜首亦是袁征。而在今年排行榜上，科企CEO的排名明顯上升，除了Zoom之外，五強位置均由科企包辦，依次序為營銷數據軟件商HubSpot的CEO Brian Halligan、Google的Sundar Pichai、微軟的Satya Nadella、Adobe的Shantanu Narayen。至於蘋果的Tim Cook亦打入十強排名第7。

責任編輯: 周俊霖

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