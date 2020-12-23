【AlipayHK】港鐵下月推AlipayHK 二維碼入閘　讀取時間少於1秒、不可領政府交通津貼

▲ 港鐵公布，下月23日起接受二維碼支付入閘

港鐵公司 （00066） 及AlipayHK公布，明年1月23日在港鐵重鐵（即輕鐵以外）網絡推出二維碼付費乘車服務，乘客需透過MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo）作出入閘。港鐵公司商務總監楊美珍指出，若乘客預先打開二維碼界面，入閘讀取時間少於1秒，與八達通相若。

她續指，港鐵與AlipayHK合作後，料約一年後與銀聯、WeChatPay HK微信支付等供應商合作，由於信用卡付費涉及再改裝閘機，料2023年啟用。

至於港府早前延長交通津貼安排，楊美珍稱，二維碼付費乘車服務暫未能獲取政府的交通津貼。

港鐵表示，全部93個重鐵車站（機場快線車站除外），每一排閘機會設置最少兩部閘機可提供二維碼付費乘車服務，涉及約1000部閘機，也會包上紫色標示，方便乘客辨識相關閘機。

AlipayHK月內宣布，其二維碼支付交通工具費用的「易乘碼」服務範圍將擴大至九巴、新巴和城巴等專營巴士。

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編輯：麥德銘