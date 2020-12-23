  • 18°C
香港時間 : 20201223日 (三) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AlipayHK】港鐵下月推AlipayHK 二維碼入閘　享八折車費、惟不可領政府交通津貼

Hot Talk 19:19 2020/12/23

分享：

港鐵公布，下月23日起接受二維碼支付入閘

港鐵公司 （00066） 及AlipayHK公布，明年1月23日在港鐵重鐵（即輕鐵以外）網絡推出二維碼付費乘車服務，乘客需透過MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo）作出入閘。港鐵公司商務總監楊美珍指出，若乘客預先打開二維碼界面，入閘讀取時間少於1秒，與八達通相若。另外，港鐵表示，「程程20%車費扣減」也將適用於2021年1月23日起使用車票二維碼乘搭重鐵的乘客。

她續指，港鐵與AlipayHK合作後，料約一年後與銀聯、WeChatPay HK微信支付等供應商合作，由於信用卡付費涉及再改裝閘機，料2023年啟用。

至於港府早前延長交通津貼安排，楊美珍稱，二維碼付費乘車服務暫未能獲取政府的交通津貼。

港鐵表示，全部93個重鐵車站（機場快線車站除外），每一排閘機會設置最少兩部閘機可提供二維碼付費乘車服務，涉及約1000部閘機，也會包上紫色標示，方便乘客辨識相關閘機。

AlipayHK月內宣布，其二維碼支付交通工具費用的「易乘碼」服務範圍將擴大至九巴、新巴和城巴等專營巴士。

相關文章：

【螞蟻長和合資】AlipayHK活躍用戶達270萬　逐步進軍九巴城巴港鐵、推EasyGo抽獎

【港鐵服務】港鐵明年10個周日停駛旺角東至紅磡站　首兩次為1月10日、2月21日

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：麥德銘

車票 港鐵公司（00066） 港鐵 易乘碼 支付寶 港鐵

上一篇文章

【新冠疫苗】林鄭：市民可按時間選疫苗、擬設保障基金　英國抵港人士平安夜起進行21天檢疫

下一篇文章

【恒指夜期】小米、京東健康新高　恒指夜期微彈4點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
【美國制裁】富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」
【美國制裁】富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」
【新股IPO】新紐科技9600第三日招股火熱　孖展錄近134億、超額認購153倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第三日招股火熱　孖展錄近134億、超額認購153倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.3%　恒指夜期收市跌12點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.3%　恒指夜期收市跌12點（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘