【英國疫情】法國有限度重開邊境 50多國對英實施旅遊禁令

自英國發現變種新冠病毒後，多個國家宣布禁止來自英國的航班及旅客入境。在英國隔岸的法國亦在周日（20日）宣布封鎖與英國接壤的邊境，包括封鎖英法海底隧道，導致逾3000架貨車滯留在英國根德郡（Kent），而往返兩地的航班及渡輪服務亦因禁令暫停。經過兩國磋商後，法國宣布有限度重開邊境給法國公民、居法英國公民及穿梭兩地的貨車司機。

按照英法兩國最新的協議，只有上述符合資格或有緊急理由人士，在離境前72小時內接受檢測並呈陰性，方可來往兩地。為了疏導擠塞在邊境的貨車，英國已派出軍隊協助前線醫護及檢測人員為貨車司機進行測試。

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英倫海峽為一條十分重要及繁忙的貿易路線，據統計，每天有高達1萬架貨車穿梭兩地，主要運送一些新鮮食品。英國的超級市場已警告封鎖造成的延誤將令部分新鮮食品的供應出現短缺，例如生菜和水果。英國最大超市TESCO表示，將為部分貨品實施限購。英國房屋社區及地方事務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）表示，由於需要為大量貨車司機進行檢測，預計貨車仍會在邊境聚集幾天時間。現時英國已有為變種新冠病毒而設的檢測，30分鐘後便有結果。

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目前已有超過50個國家或地區對英國實施旅遊禁令，禁止英國出發的遊客入境，包括香港、德國、意大利及印度等地。除了法國外，荷蘭和比利時亦宣布只要通過檢測，便重新允許自英國出發的遊客入境。

英國周二（22日）單日綠得3萬6千多宗確診個案，為疫情以來的新高，而確診總數則達到210多萬。

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