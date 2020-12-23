【低水筍盤】呢個將軍澳屋苑減價近「1球」 首置客低市價6%執平貨 呎價平過屯門樓

疫情未見曙光，限聚令下買家睇樓難度大，業主為求盡快沽貨，願意以低於市價出售單位的個案也接連出現。最近將軍澳怡心園錄得3房單位成交，業主低於市價6%沽出單位，成交呎價僅1.1萬元。

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香港置業市務經理(銷售)唐荣花表示，該行剛促怡心園3座低層H室成交，單位為3房套間隔，實用面積約656平方呎。唐荣花稱，單位以約820萬元放盤，近兩個月後獲外區客接洽，議價後減價約90萬元，終以約730萬元成交，實用呎價約11,128元。唐荣花表示，屋苑同類單位造價約780萬至790萬元左右，以上成交價較市價低約6%。事實上，現時不少屯門區私人屋苑的實用面積呎價較怡心園還要高，如屯門疊茵庭及時代廣場現時呎價已達1.3萬元，可見怡心園的呎價十分低水。

據了解，買家為首置客，心儀單位環境清幽，間隔四正實用，在睇樓3次後決定入市。資料顯示，原業主於2008年1月以約243.5萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約486.5萬元，物業升值約2倍。

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位於港鐵寶琳站附近的怡心園，為房協發展的私人屋苑，於1999年入伙。屋苑距離港鐵將軍澳線寶琳站步程約7至10分鐘，交通不俗。怡心園附近的生活配套完善，而且環境清幽，是將軍澳區內的熱門上車盤。

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記者：陳詠妍