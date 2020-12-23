  • 20°C
香港時間 : 20201223日 (三) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低水筍盤】呢個將軍澳屋苑減價近「1球」 首置客低市價6%執平貨 呎價平過屯門樓

股樓投資 15:38 2020/12/23

分享：

疫情未見曙光，限聚令下買家睇樓難度大，業主為求盡快沽貨，願意以低於市價出售單位的個案也接連出現。最近將軍澳怡心園錄得3房單位成交，業主低於市價6%沽出單位，成交呎價僅1.1萬元。

【眾裡尋「它」】準買家日睇逾20個放盤 最後只睇相片就拍板購嘉湖2房，詳見【下一頁

香港置業市務經理(銷售)唐荣花表示，該行剛促怡心園3座低層H室成交，單位為3房套間隔，實用面積約656平方呎。唐荣花稱，單位以約820萬元放盤，近兩個月後獲外區客接洽，議價後減價約90萬元，終以約730萬元成交，實用呎價約11,128元。唐荣花表示，屋苑同類單位造價約780萬至790萬元左右，以上成交價較市價低約6%。事實上，現時不少屯門區私人屋苑的實用面積呎價較怡心園還要高，如屯門疊茵庭及時代廣場現時呎價已達1.3萬元，可見怡心園的呎價十分低水。

據了解，買家為首置客，心儀單位環境清幽，間隔四正實用，在睇樓3次後決定入市。資料顯示，原業主於2008年1月以約243.5萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約486.5萬元，物業升值約2倍。

【樓市現象】年近歲晚業主趕收爐賣大包 太古城3房劈13%至3.3萬租出，詳見【下一頁
 
位於港鐵寶琳站附近的怡心園，為房協發展的私人屋苑，於1999年入伙。屋苑距離港鐵將軍澳線寶琳站步程約7至10分鐘，交通不俗。怡心園附近的生活配套完善，而且環境清幽，是將軍澳區內的熱門上車盤。 

【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋，詳見【下一頁

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

放盤 疫情 私人屋苑 上車盤 寶琳 房協 怡心園

上一篇文章

【營銷智慧@iM網欄】製造衝動消費機會 一招提高網店銷售額三成

下一篇文章

【大行報告】瑞銀睇好內地雲市場　調高呢隻雲瑞股目標價40％ 潛在升幅2成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%