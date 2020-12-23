【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機

▲ 小米正式宣布，首款搭載高通驍龍888的5G旗艦手機小米11，將於12月28日正式發佈。

2020年踏入尾聲，當外界以為不會再有5G旗艦機發布時，小米卻投下震撼彈。小米正式宣布，首款搭載高通驍龍888的5G旗艦手機小米11，將於12月28日正式發佈。

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小米宣布，全新旗艦5G手機小米11系列，將在下周一（28日）晚上7時30分發布，更在微博官方上表示「有多少期待，就有多少難以置信的突破」。據先前曝光的消息指，小米11系列將包括小米11和小米11 Pro兩版本。處理器方面則已確認搭載高通最新的驍龍888。

▲ 小米上傳發布會海報。（小米微博圖片）

小米創辦人雷軍較早前就公布Geekbench 5跑分數據，小米11單核效能1135分，多核效能跑分則有3818分。相比華為新處理器麒麟9000，約領先5%。

此外，綜合外媒消息指，小米11鏡頭模組將採新設計，以方形設計，內有兩個大鏡頭、一個小鏡頭及LED燈，主鏡頭旁更標註108MP的字樣，即強調1億800萬像素。而機背則以藍色漸層設計。同時，有傳小米11為雙曲面屏幕；小米11 Pro則是2K四曲面屏幕，兩者均為QHD+解析度並支援120Hz更新率。

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責任編輯：曾曉汶