  • 20°C
香港時間 : 20201223日 (三) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機

科技 15:33 2020/12/23

分享：

小米正式宣布，首款搭載高通驍龍888的5G旗艦手機小米11，將於12月28日正式發佈。

2020年踏入尾聲，當外界以為不會再有5G旗艦機發布時，小米卻投下震撼彈。小米正式宣布，首款搭載高通驍龍888的5G旗艦手機小米11，將於12月28日正式發佈。

【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額

【5G手機】三星擬明年推出多款中低階新機　搶攻5G市場

小米宣布，全新旗艦5G手機小米11系列，將在下周一（28日）晚上7時30分發布，更在微博官方上表示「有多少期待，就有多少難以置信的突破」。據先前曝光的消息指，小米11系列將包括小米11和小米11 Pro兩版本。處理器方面則已確認搭載高通最新的驍龍888。

小米上傳發布會海報。（小米微博圖片）

小米創辦人雷軍較早前就公布Geekbench 5跑分數據，小米11單核效能1135分，多核效能跑分則有3818分。相比華為新處理器麒麟9000，約領先5%。

此外，綜合外媒消息指，小米11鏡頭模組將採新設計，以方形設計，內有兩個大鏡頭、一個小鏡頭及LED燈，主鏡頭旁更標註108MP的字樣，即強調1億800萬像素。而機背則以藍色漸層設計。同時，有傳小米11為雙曲面屏幕；小米11 Pro則是2K四曲面屏幕，兩者均為QHD+解析度並支援120Hz更新率。

【5G手機】高通Snapdragon 888處理器跑分結果出爐　大幅跑贏iPhone 12 Pro Max

責任編輯：曾曉汶

相關文章

三星新款中階機GalaxyA72 5G曝光　採6.7吋開孔屏幕
2020/12/19
三星新款中階機GalaxyA72 5G曝光　採6.7吋開孔屏幕
【5G】5G產品　如何迎合未來的發展趨勢？
2020/12/18
【5G】5G產品　如何迎合未來的發展趨勢？
三星Galaxy S21官方渲染圖曝光　或搭載最新驍龍888晶片
2020/12/16
三星Galaxy S21官方渲染圖曝光　或搭載最新驍龍888晶片
【5G手機】5G手機需求急增　傳蘋果計劃2021上半年增產30%
2020/12/16
【5G手機】5G手機需求急增　傳蘋果計劃2021上半年增產30%
5G 鏡頭 處理器 微博 華為 雷軍 設計 小米

上一篇文章

【網絡安全】Facebook企業管理工具被爆現漏洞　用戶電郵及帳號可被第三方讀取

下一篇文章

【CES 2021】CES全面數碼化　焦點主題包括數碼醫療與串流技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統
【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統
【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產　將搭載特殊電池技術
【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產　將搭載特殊電池技術
【Tesla】Tesla夥領展增設充電站　計劃明年續於本地擴大充電網絡
【Tesla】Tesla夥領展增設充電站　計劃明年續於本地擴大充電網絡
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》嚴重出錯　存檔超過8MB即壞檔
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》嚴重出錯　存檔超過8MB即壞檔
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
【金融科技】證監會正式批核　OSL成香港首間認可虛擬資產交易平台
【金融科技】證監會正式批核　OSL成香港首間認可虛擬資產交易平台