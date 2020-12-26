【Mosaic慢慢砌@iM網欄】和馬賽克異曲同工的百寶嵌



多年前到上海遊玩，和朋友參觀一幢白色的百年老房子，稱為上海小白宮，裏面展出不少藝術家及手工藝人的作品，有油畫，也有農民畫、泥公仔等，其中最吸引我的是一種以石頭砌成的畫作。上海的朋友還送了一幅《五子登科》給我，至今仍掛在我的房間。

▲ 朋友送我的百寶嵌《五子登科》





這件《五子登科》非常童趣，就像立體的嬰戲圖，五個娃娃一個爬上樹摘取熟了的桃子，樹下四個娃娃舉手相接，很有動感！而整個畫面皆由通透而打磨好的石頭砌成，石頭溫潤通透，立體又亮澤。



回來後好奇想了解一下這種工藝是何方神聖，翻查資料，原來是中國傳統的百寶嵌。根據故宮博物院的研究，在河北商代遺址中一件漆器殘片上，嵌有用綠松石打磨成圓型，方型及三角型的裝飾，是最早的漆器鑲嵌。在漢代，也有「天子筆管以錯寶為研」的記載，即是以「錯寶」，類似百寶嵌這種工藝裝飾筆管。也有漢代出土漆器鑲嵌了瑪瑙、玳瑁、雲母、金箔等。

▲ 故宮博物院藏紫檀百寶嵌梅竹雙禽圖筆筒





百寶嵌真正興盛起來，是由一位名叫周翥（音煮）的人士。他又名周柱，是江蘇揚州人，相傳生活於明嘉靖年間(1522～1566)或稍晚，本是一名漆器工匠，擅長剔紅。周翥巧思妙手，在漆藝的屏風，櫃子，凡案面嵌上金銀、寶石、珍珠、珊瑚、碧玉、水晶、瑪瑙、象牙等，數下去應該有上百種珍寶吧，砌成人物花鳥，也有山水樹木，樓台園林。除了在漆器上，也會在花梨，紫檀等名貴木材上鑲嵌。



不僅在大件傢俬上，百寶嵌可以運用在筆架、茶具、硯盒上，而最受仕女歡迎的是在首飾盒上的百寶嵌，當時更是放置嫁妝不可或缺的裝飾。



周翥始創的百寶嵌稱為周製，到了清代，著名工藝家有盧映之、盧葵生两爺孫及王國琛。清宮廷的造辦處有專人負責監製華麗的百寶嵌。故宮有一件嬰戲百寶嵌櫃子，我那件《五子登科》相比之下變成小兒科了！當時蘇州、揚州、廣州等地的精品都被收至宮廷。



看 U tube 一些紀錄片介紹，如今的百寶嵌工藝，在採用玉石等彩石時，仍保留用人手鋸開的方法，避免機器的震動破壞石質。和馬賽克不同的是，他們會把石頭打磨到需要展現的形狀，才用熟油和石灰混合成的黏合劑嵌於漆器或木材上，黏合劑製法倒是和迷你馬賽克的很相近。



看來百寶嵌和馬賽克真的有異曲同工之妙。其實我在砌馬賽克時，間中也會運一些半寶石的彩色石頭，效果真的比只用大理石豐富活潑呢。

有時我在思考，馬賽克由教堂走進百姓家，百寶嵌有沒有可能也砌些當今時下的題材，作現代化的嘗試？



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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