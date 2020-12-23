▲ 【Bitcoin同類】美SEC就瑞波幣起訴Ripple 瑞波幣急手插兩成半

美國證券交易委員會（ 簡稱SEC）周二提民事訴訟，指控Ripple Labs Inc. 在出售一種名為瑞波幣（XRP）的類似比特幣的數字資產時違反了投資者保護法。受消息拖累，瑞波幣今日急挫逾兩成半，最新報0.37美元，滑落至全球第四大加密貨幣，它的市值降至167億美元。

現時全球首三大的加密貨幣分別為比特幣（Bitcoin，BTC）、以太幣（Ethereum，ETH）以及泰達幣（Tether，USDT）。

SEC在訴狀指，Ripple聯合創辦人Christian Larsen及行政總裁Bradley Garlinghouse涉嫌封鎖消息，將瑞波幣出售予資訊不完全透明的市場，無視加密貨幣可以被視為證券的法律建議。另外，Ripple利用發行瑞波幣所得的資金作用營運用途，但未有透露其運作方式或用作開發及維護瑞波幣二級交易市場的費用。

比特幣及以太幣不受影響

SEC稱，Larsen及Garlinghouse透過發行瑞波幣而從中獲利6億美元。在現階段市場上所存在的1,000億個瑞波幣中，Ripple握有當中的550億個，而且Ripple每季都藉由出售瑞波幣來獲利。

SEC執法部門主管Stephanie Avakian表示，不管是出售給一般投資者或是在二級市場交易，發行商都必須遵照聯邦證券法進行註冊，充份披露瑞波幣與Ripple的業務資訊或其他長期保護措施，以確保潛在投資者得以取得重要資訊。

SEC在2018年就曾釐清，只要是由業界主導的首次代幣發行（ICO），因有一個集中管理單位，再加上它是藉由發行代幣來集資，與證券的屬性相同，應受到證券法的規範。然而，由於比特幣與以太幣的操作是分散的，因而不受證券法管轄。

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編輯：吳敏芳