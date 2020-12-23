【年度最佳手機】外媒評選Top 5 Android機　Google霸佔兩席、Sony 久違上榜！

▲ 知名科技媒體《AndroidAuthority》日前公布2020年度最佳Android手機Top 5，三星Galaxy S20 FE由於在中階手機市場中極具競爭力跑出奪冠。

全球進入5G時代，今年各手機大廠的5G手機傾巢而出，不過表現最出色機是哪一款？知名科技媒體《AndroidAuthority》日前以規格、性能、相機及價錢各方面進行評選，公布2020年度最佳Android手機Top 5。其中由三星的旗艦中價機Galaxy S20 FE跑出奪冠，另外Google手機連接續佔領第二、三位，Sony 則久違上榜。

該外媒指，是次由三星獲得冠軍的手機Galaxy S20 FE，相對較昂貴的 Galaxy S、Note 旗艦系列機款，在價格及規格之間取得平衡點（本港8GB RAM+128 ROM版的官方售價為4,998元），配備更具強力的 S865 晶片、120Hz 屏幕刷新率，甚至有不遜於旗艦機款的豐富配色，所以在中階手機市場中極具競爭力。

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Google旗下的Pixel 4a 5G、4a則分別位列第二及第三，最大優點是價格與相機維持旗艦水準，在今年的中階手機市場亦相當有競爭力。其中Pixel 4a 5G 就配備雙鏡頭主相機，分別為1,600 萬像素超廣角、1,220 萬像素廣角鏡頭，具備即時HDR+ 與雙重曝光控制、支援電影運鏡、夜視攝影功能等。

第四名的Oppo Find X2 Pro就因為相機表現出色、支援快速充電、能呈現精準的屏幕色彩，以及採用特殊皮革外殼等上榜。

而排名第五的是Sony Xperia 5 II則是近年少數登上外媒年度排行的型號，《AndroidAuthority》指因為 Xperia 5 II 能保留 Xperia 1 II 大部分優點，同時將機身縮小、降低價格，提供 120Hz 的屏幕刷新率，屏幕色彩、相機表現、續航都十分優異，還配備 3.5mm 耳機插孔。惟若可改善軟體缺陷的話，將可有更高的排名。

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責任編輯：張寶燕