  • 18°C
香港時間 : 20201223日 (三) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年度最佳手機】外媒評選Top 5 Android機　Google霸佔兩席、Sony 久違上榜！

科技 18:30 2020/12/23

分享：

知名科技媒體《AndroidAuthority》日前公布2020年度最佳Android手機Top 5，三星Galaxy S20 FE由於在中階手機市場中極具競爭力跑出奪冠。

全球進入5G時代，今年各手機大廠的5G手機傾巢而出，不過表現最出色機是哪一款？知名科技媒體《AndroidAuthority》日前以規格、性能、相機及價錢各方面進行評選，公布2020年度最佳Android手機Top 5。其中由三星的旗艦中價機Galaxy S20 FE跑出奪冠，另外Google手機連接續佔領第二、三位，Sony 則久違上榜。

該外媒指，是次由三星獲得冠軍的手機Galaxy S20 FE，相對較昂貴的 Galaxy S、Note 旗艦系列機款，在價格及規格之間取得平衡點（本港8GB RAM+128 ROM版的官方售價為4,998元），配備更具強力的 S865 晶片、120Hz 屏幕刷新率，甚至有不遜於旗艦機款的豐富配色，所以在中階手機市場中極具競爭力。

【iPhone 12 VS 下半年5G機】一文看清2020下半年已推出5G手機　涵蓋低中高價機你點揀？

【5G手機】全球5G手機上半年銷售排行榜　三星Galaxy S20系列包辦前3名

Google旗下的Pixel 4a 5G、4a則分別位列第二及第三，最大優點是價格與相機維持旗艦水準，在今年的中階手機市場亦相當有競爭力。其中Pixel 4a 5G 就配備雙鏡頭主相機，分別為1,600 萬像素超廣角、1,220 萬像素廣角鏡頭，具備即時HDR+ 與雙重曝光控制、支援電影運鏡、夜視攝影功能等。

第四名的Oppo Find X2 Pro就因為相機表現出色、支援快速充電、能呈現精準的屏幕色彩，以及採用特殊皮革外殼等上榜。

而排名第五的是Sony Xperia 5 II則是近年少數登上外媒年度排行的型號，《AndroidAuthority》指因為 Xperia 5 II 能保留 Xperia 1 II 大部分優點，同時將機身縮小、降低價格，提供 120Hz 的屏幕刷新率，屏幕色彩、相機表現、續航都十分優異，還配備 3.5mm 耳機插孔。惟若可改善軟體缺陷的話，將可有更高的排名。

【5G手機】Sony發布Xperia 5 II旗艦5G手機　6.1吋屏設4色選擇

責任編輯：張寶燕

相關文章

【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額
2020/12/22
【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額
【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果
2020/10/28
【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果
【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
2020/10/24
【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
【iPhone 12 系列相機實測】試玩 iPhone 12 Pro 三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）
2020/10/22
【iPhone 12 系列相機實測】試玩 iPhone 12 Pro 三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
2020/12/22
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
創新科技及應用 科技產品 電影 HDR 5G 攝影 Samsung Google Sony Oppo

下一篇文章

【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產　將搭載特殊電池技術
【電動車】傳Apple Car最快在2024年生產　將搭載特殊電池技術
【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統
【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統
【Tesla】Tesla夥領展增設充電站　計劃明年續於本地擴大充電網絡
【Tesla】Tesla夥領展增設充電站　計劃明年續於本地擴大充電網絡
【金融科技】證監會正式批核　OSL成香港首間認可虛擬資產交易平台
【金融科技】證監會正式批核　OSL成香港首間認可虛擬資產交易平台
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》嚴重出錯　存檔超過8MB即壞檔
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》嚴重出錯　存檔超過8MB即壞檔
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售